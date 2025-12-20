高新技术、智能城市与大学分校：总统访日之旅东京给出哪些承诺

日本外交的独特风格

日本对外交象征意义极为重视，其立场往往通过细微礼仪体现。此次访问中，协议元素清晰传递信号：托卡耶夫总统行程以天皇德仁接见开启，并以天皇名义举行正式欢迎仪式。

这种最高礼遇在日本外交中仅授予政治分量极重的领导人。这表明，日本视哈萨克斯坦为中亚最可靠伙伴，并向日本商界发出明确信号。

Фото: Ақорда

值得一提的是，日本传统中极少为同一贵宾一天安排两次正式接待。但此次打破惯例，总统一天内分别会见天皇与首相。高市早苗首相在会晤中详细讨论经贸、投资、交通物流、能源领域合作。

高市早苗表示：“21年前，您作为外长主持首届‘中亚+日本’外长会议。今天，您以总统身份出席元首级峰会。我们视哈萨克斯坦为基于法治的自由开放世界秩序中的战略伙伴，愿与您密切合作，进一步发展互利关系。”

Фото: Ақорда

日本外交言辞向来严谨，每句表述均反映官方立场。因此，首相对哈萨克斯坦在中亚作用的评价及建立战略关系的意愿，可视为日本正式定位。

哈萨克斯坦能否生产日本车辆？

哈萨克斯坦社会期待日本企业在矿业与机械制造领域投资。此次访问中，总统与多家巨头单独会晤，讨论未来项目。

小松制作所（Komatsu）计划在阿斯塔纳建设复杂维修与设备恢复生产综合体。公司董事会主席小川博之认为，中亚潜力巨大。新综合体将成为区域最大枢纽，以更低成本、更短时间为矿业企业维修设备并提供快速服务。哈萨克斯坦政府则鼓励外资本地化生产并引入先进技术。

Фото: Акорда

三井物产（Mitsui）也将参与阿斯塔纳综合体建设，助力国际供应链形成、基础设施发展及能源工业提升。

日立建机（Hitachi Construction Machinery）是全球建筑与矿业机械领先企业，与哈萨克斯坦合作密切。其挖掘机、矿用自卸车等设备在全球150余国运营，包括哈萨克斯坦大型矿区。

托卡耶夫总统会见公司总裁千崎正文时强调，未来重点推进生产本地化。总统呼吁在数字化、“绿色”技术及自主运输系统领域抓住机遇。

千崎正文表示：“哈萨克斯坦是我们规模最大、最成功的市场之一。在建筑与矿业领域积极运营。我们视其为主要战略市场。与Eurasian Machinery Group合作（我们持股40%），占据矿业机械市场领先地位。哈萨克斯坦不仅是重要市场，还是建筑机械主要消费者，我们愿进一步拓展成功业务。”

他还谈及未来投资计划：

“目前哈萨克斯坦运营我们超千台设备，大部分用于矿业，包括200余台挖掘机及近100辆载重400吨矿用自卸车。这是一个巨大市场。我坚信哈萨克斯坦矿业未来将继续快速发展。”

Фото: Абишевнинг шахсий архивидан

政治学家加齐兹·阿比舍夫认为，日本机械制造是全球最强大行业之一。两国在此领域合作可显著提升生产能力。

“日本出口位居世界前列，主要靠机械制造与设备生产，包括高科技产品。哈萨克斯坦对此兴趣空前。但首先需重建20世纪技术基础。我们独立后丧失许多生产技术，工厂停产、大型企业减少。机械制造是哈萨克斯坦迈向下一阶段的关键。我们无法直接跃入21世纪。”

专家认为，引入日本机械制造将创造额外就业。

“若吸引日本专家、提供有利条件、在哈萨克斯坦建厂，至少可创造1万个新岗位，显著增强经济。日本资本充足，他们全球投资极为审慎。”

日本负责能源与矿产原料安全的国家机构JOGMEC与总统会晤中，讨论地质勘探、关键矿产开采加工及自然资源可持续管理。双方对在哈萨克斯坦开设代表处观点一致。这将助力更多日本生产与技术企业进入哈萨克斯坦市场。

Фото: Ақорда

访问中，总统还与乐天集团（Rakuten Group）谈判。该公司在构建全球领先数字生态系统方面经验丰富。对迈入数字化转型新阶段的哈萨克斯坦而言，充分利用乐天集团基础意义重大。目前哈萨克斯坦对该公司癌症治疗生物技术开发表现出兴趣。

去年两国贸易额近20亿美元。哈萨克斯坦向日本供应铀、稀土与石油。日本对哈投资总额超过85亿美元。此次访问签署60余份双边文件，其中商业协议总值超37亿美元。

优先教育领域

哈萨克斯坦不仅希望引进日本先进技术，还渴望借鉴其教育模式。相关部委长期向日本推介教育项目，但日本社会保守态度一度构成障碍。

总统此次访问打破僵局，推动日本大学合作：第二天访问东京联合国大学并发表演讲，分享日本伦理、全球地缘政治及联合国相关观点。

Фото: Ақорда

2004年，托卡耶夫时任外长与时任日本外相川口顺子共同倡议“中亚+日本”格式。20年后，两位政治家再度会面。川口顺子听取总统演讲后，高度评价其对双边合作发展的贡献。

“演讲全面，涵盖广泛议题。托卡耶夫就联合国及国内外全球机构改革提出深刻观点。我个人非常认同他的想法。他可领导倡议，团结各国推进改革。哈萨克斯坦是地区大国、中亚领导者，其外交视野远超地区，包括支持亚伯拉罕协议——我认为这是正确举措。哈萨克斯坦开始援助他国并设立相关机构，显示其全球思维与系统履行国际使命。我全力支持并为此高兴。”她说。

不久后，科学与高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克宣布喜讯：与亚太地区领先高校立命馆亚太大学签署合作协议。同时，列夫·古米廖夫欧亚国立大学与日立高科技欧洲公司签署备忘录。

Фото: Midjourney

水短缺问题有望通过科学教育解决。基于哈萨克斯坦国家水利与灌溉大学，将设立联合国水资源枢纽。该枢纽将推动水资源管理科学方法发展，培养新一代工程师与管理者。日本大学及联合国驻日机构将参与教育与研究计划。

访问期间，双方签署14份政府间与部门间协议。虽然细节未完全公布，但合作方向已明确，尤其在和平核能与教育领域有诸多新进展。

教育领域三方向推进：一是立命馆大学分校开设，若顺利，明年哈萨克斯坦可能出现首所日本大学分校；二是日立公司协议，向核能领域提供科研设备用于人才培养；三是学术流动、教授交换及与日本大学合作。

侨民社区

总统东京三天行程不止官方谈判。他会见东京知事小池百合子讨论数字化与智能城市技术，参观东京突发事件应急中心。

首项非正式活动是会见在日本学习与工作的哈萨克斯坦公民。同胞们与总统亲切交谈，分享社会政治观点。

Фото: Ақорда

总统还与哈萨克斯坦出身著名相扑手耶尔森·巴勒塔胡勒（金峰山晴树）会面。这位十年来在日本学习、征战国际大赛的相扑手，在哈萨克斯坦人与东京均颇具知名度。托卡耶夫总统甚至在天皇会晤中提及其成就。

峰会讨论：核领域联系、新投资者与日本技术

总统访问以“中亚+日本”峰会收尾。这一会议对两国具有历史意义。2004年，日本率先提出“C5+1”格式，随后多大国效仿，日本倡议的国际联系模式加速推进。总统在峰会发言中，首先感谢日本推动开放对话贡献。

总统重点谈及中亚特别是哈萨克斯坦能源安全。表示愿吸引日本经验、创新与投资，用于传统能源开发与加工项目。

两国在和平核能合作潜力巨大。哈萨克斯坦愿在未来核电站使用友好国家技术，并在核废料管理、核安全、民防及高素质专家培养方面感兴趣。

中亚拥有丰富稀土与其他关键矿产，是全球新能量体系所需资源。地区国家愿将其转化为清洁节能生产。哈萨克斯坦愿激活与日本矿产勘探、开采加工合作，优先深加工与可持续产业链，建立完整工业集群。因此欢迎联合启动Next-Generation SmartMining Plus项目，以数字化生产并提升生态可持续性。

Инфографика: Kazinform

哈萨克斯坦对日本农业公司也持欢迎态度。我们需要日本资源节约技术、耐旱作物育种及“智能”农场经验。因此总统建议建立联合水资源开发计划，在可持续农业领域设立研究平台，在阿斯塔纳组织应用科学领域科学家会议。

日本倡议在中亚国家与日本间建立人工智能伙伴关系，总统支持将平台设在Astana Hub与Alem.ai中心。这意味着未来几年中亚人工智能产业将加速发展。

“中亚+日本”对话中，哈萨克斯坦覆盖所有所需领域。向日本政府提出在哈萨克斯坦开设大学与教育中心分校、制定统一旅游路线、简化签证程序等建议。最重要的是，与会领导人同意下届“中亚+日本”峰会将在哈萨克斯坦举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】