哈萨克斯坦高温天气致空调需求激增 多地销量暴涨三倍

在首都阿斯塔纳，民众对新空调的关注度较去年同期上涨了2.8倍，对二手空调的需求更是增长3倍。卡拉干达市的情况类似，新空调关注度提升近2.8倍，二手设备需求翻了一番。南部高温城市如奇姆肯特和阿克托别也出现类似趋势：新空调需求分别增长2.75倍和2.2倍；在最大城市阿拉木图，需求也增长了2.3倍。

尽管需求高涨，新空调的价格波动不大。例如，阿斯塔纳的新空调均价从7.9万坚戈涨至8.2万坚戈，阿拉木图反而略有下降，从6.6万降至6.3万坚戈。奇姆肯特的均价维持在8万坚戈左右。相比之下，二手空调价格波动较大，阿斯塔纳的均价从4.3万坚戈上涨至6万，而阿克托别则从5.5万大幅降至2.5万，或与激烈竞争和高温促销有关。

在安装和维修服务方面，阿拉木图的需求最为旺盛，服务价格平均在2万至5万坚戈之间；奇姆肯特的起价约为1.5万坚戈；阿斯塔纳的服务价格在3万至5.5万之间，卡拉干达约为4万，阿克托别相对便宜，平均为2.5万坚戈。在一些小城市，由于专业技术人员稀缺，安装等待时间可能长达数周。

气象数据显示，7月4日，阿斯塔纳预计有云、有雨并伴有雷暴，气温最高可达30摄氏度；阿拉木图高温或达35度；奇姆肯特则将迎来极端高温，气温可能飙升至43度。

【编译：达娜】