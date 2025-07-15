高温天气导致西班牙近两个月内逾1000人死亡

埃菲社报道称，西班牙卡洛斯三世健康研究所日前公布的一份报告显示，今年5月16日至7月13日期间，西班牙报告了1180例高温天气相关死亡案例；去年同期，这个数字为114例。

针对相关情况，西班牙日前召开会议，该国卫生部、气象局以及卡洛斯三世健康研究所相关人员参会，对过去两个月的气温和死亡率数据进行分析研究。

西班牙卫生部表示，95%的死者年龄为65岁或以上，超半数死者为女性。这是由于老年女性在西班牙人口中占比较高，她们对极端高温的抵抗能力更弱。

同时，西班牙加利西亚自治区、拉里奥哈自治区等北部地区受高温天气影响最大。历史上这些地区的夏季气温相对凉爽，导致当地对高温天气准备不足。

根据西班牙气象局发布的数据，西班牙今年6月的全国平均气温为23.6摄氏度，创历史同期新高。根据气象局预测，西班牙今年7月的气温将异常偏高。

路透社称，今年5月16日至7月13日期间，西班牙共发布了76次高温红色预警；去年同期，西班牙未发布高温红色预警。