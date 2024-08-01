高端访问前瞻：刚果共和国总统即将访哈

在此次访问前夕，哈萨克国际通讯社（Kazinform）将通过本文，与读者们一起了解哈萨克斯坦与刚果之间在政治和战略关系的情况。

哈萨克斯坦与非洲

根据哈萨克斯坦外交部的报告，哈萨克斯坦与非洲国家的贸易至今依然处于一个相对较低的水平：2022年哈非贸易总额仅为10亿美元，其中哈出口6.93亿美元，进口3.14亿美元。尽管如此，哈萨克斯坦生产商仍可以在非洲市场上成功竞争。非洲大陆的人口正在迅速增长，因此需要经常从国外进口商品和服务。

关于刚果共和国...

刚果共和国是中非地区的发展中经济体，同时也是重要的石油出口国。该国位于撒哈拉以南，是非洲第三大石油生产国：每天生产约30万桶石油。石油收入占该国GDP的55%、出口的85%以及国家预算的70%以上。

德尼·萨苏-恩格索自1997年10月25日起一直连任刚果共和国总统。上次总统选举于2021年3月21日举行，下次选举将于2026年3月21日举行。

Фото: Wikipedia

根据今年 4 月份的数据，刚果总人口为 610 万人。该国首都为布拉柴维尔，土地面积达34.2万平方公里。

采矿业是刚果经济的主要部门。此外，该国还拥有生产液化气、水泥、棕榈油和糖的工业。与此同时，该国的木材加工业、农业、渔业也十分发达。

该国的天然气、石油和金属（锌、铜、铁矿石、磷矿）自然储量非常丰富。

哈萨克斯坦和刚果共和国之间的关系

根据哈萨克斯坦外交部的消息，哈萨克斯坦与刚果共和国于1999年9月21日建交，两国建交历史已有25年。自2014年12月起，哈萨克斯坦共和国驻埃塞俄比亚大使馆同时兼顾在刚果共和国的公务和侨务工作。目前，哈萨克斯坦共和国并未在刚果派驻大使。而自2019年12月10日起，刚果驻俄罗斯大使戴维·马杜卡则兼任驻哈萨克斯坦大使职务。

虽然迄今两国之间尚未开展过高层互访，但刚果共和国政府一贯支持哈萨克斯坦在国际舞台上的倡议。

例如，2012年8月，哈萨克斯坦外交官会见刚果代表，推介哈萨克斯坦申办2017年世博会。同年9月，刚果驻埃及大使馆发来照会，支持哈萨克斯坦申办世博会。此外，刚果还支持哈萨克斯坦竞选2017-2018年联合国安理会非常任理事国。

法律基础

两个国家之间目前还没有建立起法律框架。不过，两国政府已经开始制定这些文件：《哈萨克斯坦共和国和刚果共和国关于在民事案件中提供法律援助的协议》和《哈萨克斯坦共和国政府与刚果共和国政府关于外交护照持有人免签证要求的协定》。该文件已提交刚果方审议。

经贸合作

两国间的贸易和经济关系尚不发达。这主要是因为哈萨克斯坦和刚果的商业集团之间的关系以及国家之间的物流线路尚未建立。

Инфографика: Kazinform

2023年两国之间的贸易额为1.47万美元（出口1.45万美元，进口0.2万美元），2022年将为1.55万美元（出口0.7万美元，进口1.48万美元）。 2024 年的贸易数据尚未公布。

两国总统的首次会晤

2023年12月1日至2日，哈萨克斯坦和刚果总统在迪拜举行的联合国气候变化大会（COP-28）期间举行了首次会晤。当时，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特托卡耶夫邀请刚果总统德尼·萨苏-恩格索对哈萨克斯坦进行正式访问。

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在刚果总统访问前夕...

应国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，刚果共和国总统德尼·萨苏-恩格索将于8月2日~3日对阿斯塔纳进行正式访问。

在此次访问之前，2024年6月10~11日，刚果共和国总统战略问题与国际谈判个人代表弗朗苏阿祖·若利对哈萨克斯坦进行的访问。访问期间，她会见了哈萨克斯坦总统以及哈萨克斯坦共和国多个国家机构（外交部、交通运输部、农业部、国民经济部、数字发展部）的领导层。在与托卡耶夫总统举行的会晤期间，双方就刚果共和国总统即将对哈萨克斯坦进行的访问之旅，以及双边合作的前景等进行了讨论。

Фото: Akorda

哈萨克斯坦驻埃塞俄比亚和肯尼亚大使（兼任）、常驻非洲联盟和联合国环境规划署代表巴尔勒拜·萨德科夫在接受哈通社记者采访时指出，刚果共和国外交、合作和海外事务部长让-克洛德·加科索也曾高度评价刚果与哈萨克斯坦之间的合作前景。

- 让-克洛德·加科索表示，他相信刚果总统对哈萨克斯坦的访问将充满务实内容，并促进两国在共同关心的领域开展合作。目前，两国双边贸易、经济和投资合作的规模与其自身具备的潜力并不符合。重要的是要认识到相互合作的巨大潜力，这也是刚果总统访问我国的主要目的。访问期间计划通过一系列双边文件，以扩大与刚果的合作。- 哈萨克斯坦外交官说。

关于刚果共和国总统德尼·萨苏-恩格索

德尼·萨苏-恩格索(Denis Sassou-Nguesso) 1943 年 11 月 23 日出生于库维特省（刚果中部，当时为法国殖民地）奥约镇附近埃杜村的一个农民家庭。

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1979 年 2 月 8 日，德尼·萨苏-恩格索成为刚果人民共和国总统。在3月26日至30日举行的代表大会上，德尼·萨苏-恩格索当选为刚果劳动党主席、共和国总统和部长会议主席（根据1973年宪法）。

后来由于刚果发生了各种政治和军事冲突，1994年萨苏-恩格索与家人离开了该国，并在 1997 年 1 月之前一直住在巴黎。1997年，他返回刚果，打算参加同年7月举行的总统选举（但没有举行）。 6月，亲萨苏-恩格索的团体与时任总统利苏巴的支持者之间再次爆发武装冲突，政府军的部分力量也参与其中。最终，萨苏-恩格索的支持者获胜并控制了首都布拉柴维尔。自 1997 年以来，萨苏-恩格索一直担任刚果共和国总统。

综上，我们期待刚果共和国总统对哈萨克斯坦的此次访问，将为两国关系提升到一个新的水平带来良好的推动。高规格的首次访问之旅，也必然获得丰硕的收获。

【编译：木合塔尔·木拉提】