哈萨克斯坦高校教师与科研人员薪资上涨：持特定学位头衔的教师享额外津贴

为落实这一指示，哈萨克斯坦政府对2023-2029年高等教育和科学发展概念进行了调整，重点提升高等教育质量和科研成果的效益。

具体而言，高校教授和教师的工资从16.07万坚戈上调至35万坚戈，国家级高校的教师工资从22.88万坚戈提升至40万坚戈。此外，从2023年1月1日起，科研机构的员工基本工资上涨了18%，2024年1月起再次上涨了18%，而2025年1月将再涨17%。

与此同时，《就科学与教育领域问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案中也增加了科研人员的奖金标准，该法案已于今年5月6日由总统签署批准。

根据该法案，凡是拥有哲学博士学位 (PhD)、专业博士学位或副博士学位之一，并同时具有副教授（доцент）头衔的教师，每月可获得额外25倍按月计算指数的津贴（约92 300坚戈）。对于拥有博士学位以及副教授头衔的教师，每月的额外津贴为42倍按月计算指数（约155 064坚戈）。而若教师不仅持有哲学博士学位、专业博士学位或副博士学位中的一个，还获得了教授头衔，则可享受每月50倍按月计算指数的额外津贴（约184 600坚戈）。

另外，年龄在40岁以下的杰出青年科学家，还可通过高等教育机构的捐赠基金获得奖学金，用以支持他们的科研事业。

【编译：达娜】