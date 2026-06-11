高山、冰川与生命：走进阿拉木图国家自然保护区

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如果您仰望北天山那高耸入云的山峰，冰川、雪岭与壮丽的自然景观便会尽收眼底。在这片雄浑与秀美交织的核心地带，坐落着一片守护自然珍宝的特殊区域——阿拉木图国家自然保护区。

该保护区始建于1931年。自设立以来，一直致力于守护自然资源，维护动植物多样性，使雪峰与清泉保持最初的纯净与原貌。阿拉木图自然保护区不仅是一片生态保护区，更承载着前人留给后世的自然遗产，是留给未来世代的重要馈赠。

Фото: gov.kz

保护区总面积达71,700公顷，海拔由1200米逐步上升至5017米的塔尔哈尔峰。区内分布着160条冰川，其中包括科尔任内夫斯基冰川、肖卡尔斯基冰川和博尕特尔冰川。这些冰川融水汇集后形成多条山间河流，包括塔尔哈尔河、伊塞克河与奇利克河。山谷深处还分布着伊塞克湖、博兹阔勒湖、阿克阔勒湖和穆兹阔勒湖等多座高山湖泊，其中伊塞克湖以其清澈见底的湖水和优美景致尤为著名。

保护区完整覆盖了典型的垂直自然带谱系：从低山阔叶林，到中山云杉林，再到高山草甸与亚高山草甸，直至顶端常年积雪的岩石带。每一个自然带都构成一个相对独立的生态世界，孕育着各具特色的生命形态。

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这里的植物资源极为丰富，共记录植物种类超过1440种，其中29种被列入《哈萨克斯坦红皮书》。包括奥斯特罗夫斯基郁金香、阿尔伯特鸢尾、内兹韦茨基苹果树，以及被认为是现代栽培苹果祖先的野生西弗斯苹果树。此外，该区域还保存有14种孑遗植物和18种特有植物，这些物种仅在此地生存，在全球其他地区已难觅踪迹。

动物世界同样多样而完整。保护区内栖息着1100余种动物，其中包括41种哺乳动物，4种被列入哈萨克斯坦红皮书：象征高山生态系统的雪豹、天山棕熊、突厥斯坦猞猁以及石貂，共同构成这片山地生态的核心物种。北山羊在陡峭山崖间灵活穿行，马鹿与狍子则为山谷增添了生机与动感。

鸟类的鸣声是这里最具代表性的自然旋律。保护区记录鸟类177种，其中12种列入《哈萨克斯坦红皮书》，包括金雕、胡兀鹫、鹮嘴鹬和紫啸鸫等珍稀物种。此外，这里还栖息着近2000种昆虫，包括蝴蝶、甲虫、蜜蜂和蚂蚁，它们共同维系着生态系统中微妙而稳定的平衡。

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2020年，凭借独特的地貌条件、壮丽的自然景观以及高度丰富的生物多样性，阿拉木图国家自然保护区被列入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络。这一认定标志着哈萨克斯坦自然遗产在国际层面获得重要认可。

阿拉木图自然保护区，是高山之巅的低吟，是清澈湖泊的回响，是森林与草原之间的自然共振。它既是一首来自自然深处的长诗，也是一份留给未来的庄重承诺。