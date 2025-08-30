历史新高：哈中双边贸易额突破440亿美元

文章强调，2024年，双边贸易额突破440亿美元，创历史新高，进一步巩固了中国作为哈萨克斯坦第一大贸易伙伴和最重要经济伙伴的地位。

—自2005年以来，中国企业在哈投资总额累计超过270亿美元，目前有近6000家企业在哈萨克斯坦运营，在推动哈萨克斯坦技术升级和产业现代化进程中扮演着至关重要的角色。哈萨克斯坦与中国的命运，自古丝绸之路时代起便紧密相连。如今，我们正通过发展新的运输大动脉，赓续这一历史纽带。2013年，习近平主席在阿斯塔纳首次提出“一带一路”倡议，这正是这一历史合作的有力见证。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，这一现代化的贸易与运输网络，巩固了哈萨克斯坦作为欧亚大陆关键过境枢纽的地位，彰显了中国强大的经济信心。

—双方共同努力的突出成果是跨里海国际运输走廊（中间走廊）的快速发展，该走廊是连接中国、中亚与欧洲最便捷、最可靠的运输通道。2024年，多斯特克—莫因特铁路新线的开通，将使哈萨克斯坦的过境运输能力提升五倍。去年，我们还与中国合作伙伴在西安共同建立了贸易物流中心，进一步强化了互联互通。-托卡耶夫指出。

文章提到，海上合作同样重要。哈萨克斯坦阿克套港与中国连云港港合作建成的集装箱枢纽，打造了服务于中亚和里海地区的集装箱船队，提供全方位的物流服务。

—油气领域始终是两国经济合作的支柱产业，包括扩建哈中石油管道，实施炼油厂和石化设施的现代化改造及新建项目。-托卡耶夫强调。

文章指出，农业合作也在快速发展。2024年，哈萨克斯坦对华农产品出口增长10%。中国投资者正积极在蔬菜、粮食、玉米和棉花等大型农业加工领域寻求投资机会。

2025年8月30日，《中国日报》独家刊发哈萨克斯坦总统托卡耶夫署名文章。文章提到，哈萨克斯坦与中国的关系源远流长，始终以互信、互助和相互理解为基石。如今，这段历久弥坚的友谊已发展成为国家间战略伙伴关系的典范。