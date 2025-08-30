哈萨克斯坦总统：与中国以牢固互信铸就合作典范

文章表示，我们共同守护着1700多公里的和平边界，通过频繁的高层互访和密切的政治对话持续巩固这一深厚友谊。

当今中国，“在具有全球视野的卓越政治家习近平主席的英明领导下，取得了举世瞩目的发展成就，为包括哈萨克斯坦在内的周边国家带来了重要机遇和切实利益。”

文章提到，“当我们共同踏上充满希望的新征程，我们深切感受到历经考验的双边关系所蕴含的强劲韧性。近年来，在共同愿景引领下，我们见证了双边关系焕发新的活力，各领域合作得到全面加强。”

Фото: Kazinform

尽管全球经济发展面临挑战，哈中贸易与经贸合作仍保持强劲增长势头。2024年，双边贸易额突破440亿美元，创历史新高，进一步巩固了中国作为哈萨克斯坦第一大贸易伙伴和最重要经济伙伴的地位。

自2005年以来，中国企业在哈投资总额累计超过270亿美元，目前有近6000家企业在哈萨克斯坦运营，在推动哈萨克斯坦技术升级和产业现代化进程中扮演着至关重要的角色。

哈萨克斯坦与中国的命运，自古丝绸之路时代起便紧密相连。如今，我们正通过发展新的运输大动脉，赓续这一历史纽带。2013年，习近平主席在阿斯塔纳首次提出“一带一路”倡议，这正是这一历史合作的有力见证。这一现代化的贸易与运输网络，巩固了哈萨克斯坦作为欧亚大陆关键过境枢纽的地位，彰显了中国强大的经济信心。

文章提到，双方共同努力的突出成果是跨里海国际运输走廊（中间走廊）的快速发展，该走廊是连接中国、中亚与欧洲最便捷、最可靠的运输通道。

2024年，多斯特克—莫因特铁路新线的开通，将使哈萨克斯坦的过境运输能力提升五倍。去年，我们还与中国合作伙伴在西安共同建立了贸易物流中心，进一步强化了互联互通。

海上合作同样重要。哈萨克斯坦阿克套港与中国连云港港合作建成的集装箱枢纽，打造了服务于中亚和里海地区的集装箱船队，提供全方位的物流服务。

油气领域始终是两国经济合作的支柱产业，包括扩建哈中石油管道，实施炼油厂和石化设施的现代化改造及新建项目。

农业合作也在快速发展。2024年，哈萨克斯坦对华农产品出口增长10%。中国投资者正积极在蔬菜、粮食、玉米和棉花等大型农业加工领域寻求投资机会。

Фото: Kazinform

文章强调，“我们的伙伴关系远超经济范畴。”人文交流方面，继2024年​“哈萨克斯坦旅游年”​在中国成功举办后，2025年​“中国旅游年”​在哈拉开帷幕。这一倡议开启了两国旅游合作新篇章，为探索彼此的文化传统、历史遗迹和自然风光创造了新机遇。

在外交层面，哈萨克斯坦与中国在上海合作组织（SCO）框架内保持着紧密协作。上合组织已成为欧亚地区多边合作的基石，致力于促进稳定、经济增长和文化交流。作为创始成员国，哈萨克斯坦与中国共同努力，全面释放上合组织在推动区域繁荣议程上的潜力。

在中国担任轮值主席国期间，上合组织加强了地区安全合作，深化了经济一体化，拓展了人文交流。这些优先方向与哈萨克斯坦的区域发展愿景高度契合。

即将在天津举行的上合组织峰会具有里程碑意义，将规划该组织未来发展方向。这为我们协调应对紧迫全球性问题的战略、推进机制改革提供了关键契机。峰会将强化上合组织在日益动荡的世界中作为稳定性源泉的作用。在这样的时代背景下，上合组织基于相互尊重和共同发展的理念比以往任何时候都更具现实意义。

文章在结尾强调，诚如习近平主席所言，中国和哈萨克斯坦是“现代化道路上的同路人”。两国可以继续率先垂范，向世界证明：共同的愿景和协调一致的行动，能够克服当今时代的诸多挑战。

站在历史的新起点上，哈萨克斯坦和中国有信心通过共同承诺、相互尊重和一致愿景，不断将伙伴关系转化为新的成果，造福两国人民，为地区和世界繁荣作出贡献。