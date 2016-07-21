专家解读我国上半年GDP增长0.1%将带来的影响

哈通社阿斯塔纳7月21日电 国家经济部经济研究所所长赛尔江•马迪耶夫接受哈通社记者采访，就"2016年上半年哈萨克斯坦国内生产总值增长0.1%将会对哈萨克斯坦人的生活带来哪些影响"这一问题进行了解读。

马迪耶夫表示，根据今年上半年的统计数据显示，我国国内生产总值在上半年的增幅为0.1%。受外部经济不利因素的影响，我国经济发展情况遇到了相当大的困难。



不过，我国政府和央行在此之前已经推动了‘光明大道'经济计划，并在去年及时的实施了‘百步计划'等具有实际意义的反经济危机方案。



"这些方案和规划的实施，为稳定国内市场经济秩序提供了充分的保障。"他说



至于上半年GDP增幅为0.1%意味着什么？



马迪耶夫认为，首先，即使增幅较少，但稳定的增长仍然能够是哈萨克斯坦摆脱由于预算吃紧而需进行外贷的局面。



经济的增长将为税收提供保障，进而实现预算的稳定，并减少赤字的产生。



其次，经济增长也将保证政府能够由充足的资金预算来进行各类社会保障工作。



上半年的经济增长数据不仅能够保证社会保障领域工作的顺利开展，还能在一定程度上实现这一领域工作的升级。



马迪耶夫认为，经济的增长还将为新工作岗位的出现提供可能。



"促进就业和扩增新的工作岗位对社会发展而言十分重要。实现人民的长期性就业，将证明政府各类政策的有效性，这会在很大程度上提升政府的公信力和社会的稳定性。此外，经济的增长，还将为吸引外资创造良好的条件。"他说。（编译：木合塔尔·木拉提）