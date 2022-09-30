数据显示美国第二季度GDP萎缩0.6%

哈通社/阿斯塔纳/9月30日 —— 据中新社消息，美国商务部当地时间29日公布的最终修正数据显示，今年第二季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算下滑0.6%，与此前公布的修正数据持平，仍为连续两个季度出现下滑。

数据显示，今年第二季度，占美国经济总量约70%的个人消费开支增长2%，较此前公布的修正数据上调0.5个百分点；反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长0.1%，较此前上调0.1个百分点；联邦政府支出下降3.4%，州和地方政府支出也减少0.6%。

此外，净出口对经济增长的贡献为1.16个百分点，较此前修正数据下调0.26个百分点；私人库存投资拖累经济1.91个百分点，较此前修正数据下调0.08个百分点。

此外，今年第一季度美国经济按年率计算萎缩1.6%，美国经济连续两个季度下滑。按照惯例，如果经济连续两个季度出现下滑即被视为进入技术性衰退。

经济学家认为，尽管美国经济已经连续两个季度下滑，但劳动力市场表现依然强劲。因此，目前美国经济尚未陷入衰退。但随着美联储为降低通胀而激进加息，将经济带入衰退的可能性正在增加。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度GDP数据进行三次估算。商务部将于2022年10月27日公布第三季度GDP初步数据。