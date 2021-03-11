哈萨克斯坦GDP增幅在1~2月出现明显回升

哈通社/努尔苏丹/3月11日 – 2021年1~2月，哈国国内生产总值（GDP）增长率有明显改善，增速已有此前的-4.5回升为-2.9。

哈萨克斯坦国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫11日在政府工作会议上表示，2021年1~2月期间，哈萨克斯坦宏观经济指标呈现出了明显的增长趋势。

据其介绍，在不计入采矿业的前提下，实体部门的增幅达到了6.3%，固定资产投资增长13.3%，年通货膨胀率保持在7.4％。

«除采矿业以外，包括建筑、供水、制造业、电力和农业等几乎所有实体部门都出现了明显的增长。» 伊尔哈利耶夫说。

部长还表示，信息和通讯行业出现了9.4%的增幅。

根据部长的说法，相比1月份初期GDP增幅-4.5%的数据而言，在2021年1~2月期间，哈国GDP增幅已经回升到了-2.9，出现了明显的改善。

部长强调，哈国制造业保持着稳定的增长趋势。其中出现明显增长的领域包括机械制造业（增幅21.2%）、建筑材料（22.9%）、化工业（14.1%）、塑料制品（14.2%）、服装业（19.9%）、家具业（15.7%）、制药业（9.2%）以及汽车制造业（19.6%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】