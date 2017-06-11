哈通社阿斯塔纳 - 出席于在阿斯塔纳世博园举行的第八届能源问题国际论坛的哈萨克斯坦能源部长哈纳特•波兹姆巴耶夫11日表示，哈萨克斯坦GDP每增加100万美元需开采石油400吨。

波兹姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦的经济同自然资源，尤其是其中的石油生产有着紧密的联系。国内生产总值的15%与石油产品出口所得收益有关。





哈萨克斯坦境内的石油、坦然器、煤矿和铀资源全部换算成石油当量后的总额为320亿吨，占全球已知资源总量的4%。



在石油储量当中，哈萨克斯坦位于全球第12位。在铀储量和生产规模方面，哈萨克斯坦据全球领先地位，全球三分之一的铀产自哈萨克斯坦。





同时，波兹姆巴耶夫指出，作为净出口国，哈萨克斯坦本国仅消费了自然资源的40%。



"要实现哈萨克斯坦GDP每100万美元的增长，需要首先完成400吨当量石油的生产。在这种情况下，我们为自身设定了很大的目标。我们计划，在2020年将能源领域对GDP的影响减少25%，在2050年将其减少50%。在促进经济发展的同时，至2020年将新能源和替代能源的占比提升至30%，而至2050年这一数据将提升至50%。"波兹姆巴耶夫说。





【编译：木合塔尔·木拉提】