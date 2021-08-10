菲律宾今年第二季度GDP同比增长11.8%

哈通社/努尔苏丹/8月10日--据中新社报道，菲律宾国家经济发展署署长卡尔·蔡10日通过线上新闻发布会称，今年第二季度菲律宾经济强劲复苏，GDP同比增长11.8%，创下自1988年以来该季度同比增长最高纪录，标志着该国连续5个季度的负增长结束。

数据显示，除了农业以外，该国所有经济行业领域第二季度同比都有所增长，其中工业增长20.8%，服务业增长9.6%。投资方面，总投资增长了75.5%，私人投资增长了近一倍，达到94.9%。其中，建筑行业投资整体增长25.7%。

卡尔·蔡介绍，尽管首都大马尼拉地区及周围四省在4月-5月实施了«加强社区隔离»(ECQ)和«修订版加强社区隔离»(MECQ)，但几乎所有行业都出现了反弹。与去年隔离期间75%的经济领域被关闭不同，今年二季度该国允许大部分工业和服务行业继续运营，公共交通正常运行，取得工作许可证的工人还拥有宵禁豁免权。

6月份的劳动力调查结果显示，与疫情前相比，该国新增就业岗位250万个，就业质量也有所改善。随着消费者信心改善，家庭支出增长也转为正值。

卡尔·蔡分析，这清楚地表明，管理风险，而不是关闭大部分经济领域，更有利于在保障健康和经济发展间取得平衡。

菲国家统计局局长丹尼斯·马帕(Dennis Mapa)表示，根据菲律宾统计局( PSA)的计算，该国经济如在下半年增长8.2%—10.2%，可实现年增长6%-7%的目标。

当天，菲律宾总统府发言人哈里·洛克、菲总统府新闻部长马丁·安达纳尔均对该国走出经济衰退表示欢迎。马丁·安达纳尔同时敦促民众积极参与菲政府的疫情防控战略，遵守健康防疫规定，«共同推动整个国家从新冠疫情大流行中痊愈»。