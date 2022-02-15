日本去年四季度实际GDP年率增长5.4%

哈通社/东京/2月15日 —— 据共同社报道，日本内阁府15日发布的2021年四季度（10～12月）国内生产总值（GDP、季节调整值）初值显示，剔除物价变动因素后的实际GDP比上季度增长1.3%，换算成年率为增长5.4%。

据报道，这是继二季度后两个季度以来首次转为正增长。四季度是新冠疫情较为稳定的时期，紧急事态宣言全面解除后个人消费环比增长2.7%等有所恢复。

同时发布的2021年实际GDP较上年增长1.7%，三年来首次转增。

经济再生担当相山际大志郎15日在记者会上表示，2021年四季度实际GDP“基本恢复至新冠前水平。”金额换算为年率为541万亿日元（约合人民币30万亿元），略低于疫情爆发前2019年四季度的542万亿日元。然而进入2022年后新冠感染人数增加，个人消费也有可能再度停滞。

从2021年四季度实际GDP的具体项目来看，个人消费两个季度来首次增长。随着经济活动限制的解除，餐饮、旅行、住宿等服务业持续有良好表现，此外汽车零部件短缺造成的减产影响也有所缓和。企业的设备投资中面向半导体生产设备的投资表现坚挺，实际环比增长0.4%。

住宅投资减少0.9%，公共投资减少3.3%。政府支出随着新冠疫苗采购和接种费用等减少，下滑0.3%。出口方面增长1.0%。汽车与半导体生产设备等工业机械增长，进口则减少0.3%。

接近经济实际感受的名义GDP环比增长0.5%，换算成年率为增长2.0%。