突厥斯坦州未来五年综合发展计划将使当地GDP增长6.3%

哈通社/努尔苏丹/6月1日 – 哈萨克斯坦国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫在1日召开的政府例行工作会议上介绍了突厥斯坦州社会经济发展2021~2025年综合计划。

据其介绍，综合计划的完全落实需要3.6万亿坚戈资金。其中来自共和国预算的拨款为5306亿坚戈，地方预算拨款3485亿坚戈，来自个人投资者的资金为2.7万亿坚戈。

相关资金的一部分将用于建设炼油厂、化工综合体和日用品生产工厂。此外，还将用于支持«ТURKISTAN»自由经济贸易区扩展973公顷的项目。

在卫生保健领域，至2025年突厥斯坦州将建成拥有570个床位的综合医院，三家可接待500名患者的专科医院，提供紧急医疗救助的医疗站点以及全新的妇幼保健中心。

教育领域，未来几年内将建成130座新的学校，其中包括纳扎尔巴耶夫菁英学校和配套有寄宿设施的«达仁»学校。此外，还将配套建设各类田径设施、冰上运动中心、马术运动中心和其他体育设施综合体。

交通基础设施方面，将动工建设奇姆肯特市西南环线公路，萨热阿尕什市环线公路，突厥斯坦市东部环线公路，以及突厥斯坦——奇姆肯特——塔什干高速铁路线项目。

库勒托别古城复原项目等一大批文化历史遗迹的建设工作也将得到大力推进。

综合计划的落实将为当地至2025年带来至少5万个新的工作岗位，固定资产投资增长3倍，工业总量增长35%，劳动生产率提高52.1%，实际收入增长54.8%。

据他介绍，通过及时、全面地实施综合计划，预计到2025年地区生产总值将增长6.3％。

【编译：木合塔尔·木拉提】