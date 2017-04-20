中国今年GDP料增6.5%明年续降至6.2% 四季度或降准50基点

哈通社阿斯塔纳 -- 路透调查75家机构的预测中值显示，中国今年经济预计呈现前高后低走势，全年GDP(国内生产总值)增速可能实现6.5%的中央预定目标，明年则续降至6.2%，与1月时的调查中值一致；今明两年CPI(居民消费价格指数)涨幅较温和，同比增速料分别为2.1%和2.3%。

受访机构并预计，中国央行或在今年四季度下调法定存款准备金率0.5个百分点，由目前的17%调降至16.5%；而存贷款基准利率料在明年三季度之前仍维持不变。

"今年一季度GDP(增速)6.9%超出了市场预期，但应该是全年经济增速的最高点。房地产调控会影响后期房地产投资增速；PPI(工业生产者出厂价格指数)往后呈慢慢回落态势，工业企业利润亦随之往下走，企业库存回补周期将逐渐接近尾声。"民生银行研究院王静文称。

他并指出，加上金融监管环境收紧，金融机构正面临去杠杆，货币条件将会收紧；居民收入增速没那么快，同时去年以来的房贷超常增长对消费有挤出效应；而从数据本身看，去年GDP增速前低后高，考虑到基数影响等，今年GDP增速会是前高后低态势，全年在6.6%-6.7%的水平。

他对明年经济走势比较悲观，预计GDP增速在6.3%-6.5%之间，"今年有十九大换届效应，基建仍能保持较高水平，明年维持高增长的难度会非常大。此外，今年房地产强势调控，房地产投资下滑的态势会延续到明年，明年经济趋缓压力会大一些。"

路透调查预估中值并显示，中国今年后三个季度的GDP增速料分别为6.7%、6.6%和6.5%。中国去年GDP增速6.7%则创26年新低。

货币政策方面，国家信息中心经济预测部主任祝宝良周一在经济每月谈上称，短期之内赞成通过降准的办法解决一些问题，但是不要给市场货币政策又放松了的信号。

"小银行很多的服务对象是小微企业，从这个角度，如果统一降准，小银行可以不用再通过银行间市场拿成本比较高的资金，从而使流动性有所好转。"他称，"酸辣粉"(SLF)、"麻辣粉"(MLF)等货币创新工具只针对央行规定的48家一级交易商，小型商业银行需要资金只能找大银行通过同业业务再把资金拿来，这提高了小银行的资金成本。

王静文则认为，降准的信号意义太强了，难免让市场认为全面宽松重来，同时还会对汇率造成压力；一季度经济表现超出预期，央行应该会继续维持稳健中性的态势，不会向市场释放货币过度宽松的信号。

"不过，假如房地产调控的后续措施能够跟上，加上经济形势不太乐观的话，有可能下调存款准备金率。但是，考虑到十九大的因素以维稳为主，今年三、四季度可能性不大，但不排除明年会下调。"他说。



他并表示，利率市场化之后，存贷款基准利率含义被淡化。现在金融监控的导向在收紧，央行年初上调市场利率，但亦不排除央行未来跟随美联储加息的可能性，甚至考虑"加息+降准"的政策搭配。

路透在今年1月的调查预估中值为，中国2017年GDP料增长6.5%，明年为6.2%；当时对今明年CPI涨幅的预估中值均为2.2%，并预计在今年三季度下调存款准备金率50基点。

国际货币基金组织(IMF)周二上调中国2017年经济增速预估至6.6%，1月时预估为增长6.5%。IMF称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。

国务院总理李克强在今年政府工作报告中提出，2017年中国GDP增长预期目标为6.5%左右，并在实际工作中争取更好结果；CPI涨幅控制目标为3%左右。

中国央行最近一次降息是在2015年10月24日，将一年期基准贷款利率下调至4.35%；最近一次降准是在2016年3月1日，当时将法定存款准备金率普降0.5个百分点至17%。之后央行一直按兵不动，以公开市场操作和中期借贷便利等创新工具平缓市场流动性。

【来源：路透网 编辑：昂哈尔】