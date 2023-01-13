哈国汽车制造业发展迅速 GDP占比或将接近7%

哈通社/阿斯塔纳/1月13日 -- 汽车制造业在哈国GDP中的占比将继续上升。

据哈萨克斯坦工业部汽车制造、特种设备和农业工程部门负责人鲁斯兰·希萨穆迪诺夫表示，到2028年，哈萨克斯坦汽车工业占GDP的比例可能会上升到6.9%。

鲁斯兰·希萨穆迪诺夫在该部门会议上表示，2021年，汽车行业在GDP中的份额为0.5%，到2027年，这个数字计划增加到6.9%。未来，新项目的实施将使哈萨克斯坦组装的汽车占据本国汽车市场77%的份额。

哈萨克斯坦最大的汽车制造商是阿鲁尔集团（Allur），该集团在其位于科斯塔奈的萨热阿尔卡汽车制造厂（SaryarkaAutoprom）工厂组装雪佛兰、起亚、江淮和拉达汽车。此外，Astana Motors在现代Trans Kazakhstan和现代Trans Auto、SemaZ、KamAZ Engineering、Qaztehna和大宇客车Kazakhstan工厂生产汽车。

据负责吸引外国投资的哈外交部称，2022年有超过20家外国企业迁移至哈萨克斯坦，包括在阿拉木图建设一个多品牌汽车厂，组装哈弗、长安和奇瑞汽车，俄罗斯的乌拉尔摩托车公司将部分产能从伊尔比特转移到彼得罗巴甫洛夫斯克，AvtoVAZ正在研究在哈萨克斯坦组装格兰塔和维斯塔车型的可行性。

【编译：木合塔尔·木拉提】