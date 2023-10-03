哈萨克斯坦GDP增速达5.3% 高于预期

其中，增速最快的是信息和通信业(15.6%)、建筑业(12.3%)、汽车和摩托车修理业(10.4%)、交通运输和仓储业(7.4%)、电力供应、燃气、供热行业(6.8%)、污水处理系统、废弃物收集和处理行业(6.4%)。

据国家经济部称，1-6月哈萨克斯坦GDP增长5%，而前5个月增长4.5%。实体行业增长 4.8%，服务业增长 4.9%。

根据哈央行的预测，今年经济增长约为4.2%至5.2%，2024年至2025年增长为4%至5%。哈萨克斯坦金融家协会调查的金融市场从业者预测 2024 年 GDP 增幅为 3.9%。Halyk Finance 公司的分析师预测，到2023年底，经济增速为4.8%。

此前，欧洲复兴开发银行上调了对哈萨克斯坦经济增长的预测。该行分析师预测 2023 年，哈萨克斯坦 GDP 增长为 5%，而不是 5 月预期的 3.9%。亚洲开发银行还将哈萨克斯坦2023年和2024年经济增长预测分别从4月份的3.7%和4.1%上调至4.1%和4.3%。

【编译：木合塔尔·木拉提】