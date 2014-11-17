日本GDP连续两季度负增长走进经济衰退

哈通社阿斯塔纳11月17日电，据BBC报道，最新数据显示，日本连续两个季度出现经济负增长，让市场大感意外。全球第三大经济体由此进入技术上的经济衰退。

日本内阁府星期一（11月17日）公布，第三季度国内生产总值（GDP）初值同比下跌1.6%，低于市场预期的上升2.1%；三季度与二季度环比下跌0.4%。 此前，官方修订二季度终值为同比下跌7.3%，是2011年东日本大地震与海啸灾害以来最大跌幅。 分析认为首相安倍晋三将趁机宣布提前大选。BBC驻东京记者傅东飞报道说，安倍政府希望尽快透过选举重新取得国民授权，以推迟原定2015年实施把消费税上调的计划。 不过，凯投宏观（Capital Economics）日本经济分析师马塞尔•提里安特（Marcel Thieliant）对BBC中文网记者表示，他并不认为放弃提高消费税的计划就可以解决目前日本经济的复苏问题。 提里安特说："相反，日本政府应当通过一项财政刺激计划，让企业更加愿意提高雇员的工资。" 前朝立法 日本国会在民主党野田佳彦政府执政期间，于2012年立法加税，以图制止日本庞大的公共债务进一步扩张。 按照计划，消费税于今年4月先从5%增加至8%，而这对二季度的经济增长造成打击，影响似乎仍在持续。 日本个人消费占GDP达60%，但最新公布的数据显示，三季度个人消费环比增长0.2%，远逊市场预期。 反映经济疲软的数据接连出现，使人们质疑是否应当如期把消费税进一步调涨至10%。共同社分析称，这反映出"安倍经济学"已经穷途末路。 日本媒体普遍预测，安倍晋三将于星期二（18日）宣布解散国会众议院，提前大选。预计投票日将定于12月14日。