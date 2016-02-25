报告显示中国顶尖富豪财富总和可抵韩国GDP

哈通社阿斯塔纳2月25日电 据BBC报道，本周公布的《2016胡润全球富豪榜》显示，中国顶尖富豪的财富总和已经达到1.4万亿美元。这一数字基本相当于2014年韩国的国内生产总值（GDP）。

这份榜单同时显示，居住在中国北京的十亿万美金级别的富翁人数首次超出了美国的纽约。报告说，北京已经有100名十亿美金富翁，而纽约只有95名。

中国顶尖富豪的财富增加，同时也带动了整个大中华区十亿美金级别富豪的人数增加。报告说，去年，大中华地区以568位十亿美金富豪人数首次超越535位的美国。

另外，虽然中国与全球经济都在放缓，去年仍有2188位十亿美金级别的富豪上榜，人数增加99人。

在这份榜单中，作为中国商业中心的上海排名第五。

中国首富王健林

在中国，王健林家族以1700亿财富超过李河君，重新成为中国的首富，并且超过李嘉诚首次成为华人首富，全球排名第21位，比去年上升12位。不过，王健林并没有进入全球十大富豪榜。

《胡润全球富豪榜》说，中国十亿美金级别富豪的财富总和已经达到1.4万亿美元。这一数字可抵2014年韩国的GDP1.41万亿美元。

另外，这些全球上榜富豪的总财富已经达到了7.3万亿美元，超过美国和德国的GDP总和，接近美国一半的GDP。