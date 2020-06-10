世行发布全球经济展望最新报告 预测哈国GDP情况

哈通社/努尔苏丹/6月10日 – 世界银行预测2020年哈萨克斯坦GDP将萎缩3%。

世界银行6月公布的最新一期《全球经济展望》报告中，预测哈萨克斯坦2020年的国内生产总值将下降3%。

该报告同时预测，2021年哈GDP增速为2.5%。

此前，世行对哈萨克斯坦2020年的GDP增速预计为3.7%，2021年为3.9%。

不过，今年1~5月哈萨克斯坦GDP增速同比下降1.7％。哈政府预计今年年底GDP将萎缩0.9%。

2019年哈萨克斯坦的GDP增速为4.5%。

世行在这份最新的《全球经济展望》报告中，预计2020年全球经济将下滑5.2%，并称这将是全球经济自二战以来陷入的最严重衰退。

此前，欧洲复兴开发银行也在其发布的最新报告中，预测2020年哈萨克斯坦GDP萎缩3%，并预计哈国内需求将在2021年中恢复至危机前水平，2021年GDP增速将达到5.5%。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在9日召开的政府例行会议上表示，政府的主要任务是短期内将经济增速恢复至危机前水平。





【编译：木合塔尔·木拉提】



