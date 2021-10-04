实现碳中和目标将大幅提升哈国GDP

哈通社/努尔苏丹/10月4日 -- 哈萨克斯坦政府正在制定《2060年前实现碳中和目标政策声明》。

哈萨克斯坦生态地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫日前在出席于突厥斯坦市举行的首届«实现碳中和目标的区域合作和共同行动»中亚国家论坛时表示，哈总统托卡耶夫在2020年12月召开的联合国气候雄心峰会上提出2060年前实现碳中和的目标。

为落实这一政策，哈萨克斯坦政府正在德国政府的协助下，制定《2060年前实现碳中和目标政策声明》。

布列克舍夫指出，这份正在制定中的政策声明将是哈萨克斯坦关于减少温室气体排放长期愿景的首份重要文件，表明哈政府高度重视在低碳经济条件下实现公平转型。

根据实现«碳中和»目标的场景方案，2060年前投资将稳步增长。其中，2029年实现«碳达峰»目标后，投资增速将小幅下降。为此，应持续扩大吸引私人投资，降低国家投资占比水平。

为确保2060年前实现«碳中和»目标，哈萨克斯坦预计在2021-2060年期间将累计增加6665亿美元净投资，从而减少930万吨二氧化碳排放，相当于脱碳成本为71.5美元/吨。

据初步估算，投资将主要集中在以下领域，包括电力热力生产和供应业（3050亿美元，占比46%）、运输业（25%）、工业（10%）、建筑业（9%）、农业（7%）、碳收集和碳储存业（375亿美元，6%）。

根据《2060年前实现碳中和目标政策声明》，通过采取上述措施，预计到2060年哈GDP将累计增长185%，人均GDP从2020年的9060美元升至1.92万美元。

截至目前，全球已有124个国家承诺到2050年前实现碳中和，约占全球GDP和二氧化碳排放的70%。

中亚国家，尤其是哈萨克斯坦的生产仍然主要依靠煤炭。实行低碳政策意味着逐步告别传统能源，向绿色经济转型，而这将不可避免的对能源部门和整体经济带来巨大困难。但是，走上«绿色轨道»有助于促进中亚地区经济社会发展，减轻气候变化带来的不利影响，保护人民健康。

布列克舍夫表示，在经济«脱碳»的道路上，哈萨克斯坦通过建立各种情景下的碳中和模型，在中亚国家中率先制定本国的气候政策。

【编译：木合塔尔·木拉提】