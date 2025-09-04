哈萨克斯坦首个海外文化中心在北京揭幕 成两国文化交流新平台

这一中心的设立，是历经长期外交磋商与高层共识的成果。早在2022年，中国国家主席习近平对阿斯塔纳进行国事访问期间，两国元首就达成协议，同意在对等基础上互设文化中心。

该项目的实施标志着两国文化交流进入新阶段，也将为哈萨克斯坦文化在国际舞台上的推广作出重要贡献，并进一步加深哈中两国的文化联系与战略伙伴关系。

Фото: gov.kz

文化中心位于北京核心商务区，占地620平方米，将作为展示哈萨克斯坦传统、艺术、语言、历史和民族美食的平台，面向中国公众开展各类活动。

中心内部划分为多个区域，并配备互动设备，让参观者能够更加深入地体验哈萨克斯坦文化。

展厅是中心的核心区域之一，陈列着100多件历史文物，包括塞人时期文物复制品、从伊塞克古墓和别列尔古墓中出土的物品，以及哈萨克族人民日常生活用品。参观者还可以欣赏冬不拉、库布孜等传统乐器，以及女性饰品、木箱、木碗和花毡。这些展品将帮助中国公众更好地了解哈萨克斯坦丰富的历史文化遗产。

展览还展出了哈萨克斯坦艺术家的绘画作品和有关国家历史与文化的珍稀书籍。通过多媒体屏幕，参观者能够以互动方式观看展示哈萨克斯坦自然风光和文化景点的纪录片和视频。

Фото: gov.kz

语言教学是中心的重要功能之一。哈萨克语教室将为儿童和成人开设课程与培训，音乐和创意工作室则为来宾提供学习传统音乐知识的机会，并可参加冬不拉、库布孜演奏大师班。中心还将定期举办音乐会，邀请哈萨克斯坦音乐家和艺术家登台演出。

Фото: gov.kz

对于文学爱好者，中心设有图书馆和阅览室，收藏了哈萨克斯坦作家的多类作品，包括外语译本和中文版本。重点展品是哈萨克斯坦伟大诗人阿拜的著作。图书馆将成为举办讲座、新书发布会和文学沙龙的场所，旨在增进中国读者对哈萨克斯坦文学和文化的兴趣。

多功能厅将用于展览、学术会议、圆桌论坛和研讨会，进一步促进两国在文化与教育领域的联系。

中心还设有名为“桑德克”的餐厅，并开设哈萨克民族美食烹饪大师班。

Фото: gov.kz

未来，文化中心将积极推动旨在传播哈萨克斯坦文化与历史的教育与文化项目，不仅开设语言与艺术课程，还将拓展科学研究与传统文化推广。哈中两国青年企业家、科学家及文化界代表将开展交流活动，由哈萨克斯坦与中国国际青年交流中心共同组织。同时，中心还计划与北京语言大学签署合作备忘录，在此框架下定期举办两国学生的交流项目。

Фото: gov.kz

此外，这一文化中心也将成为哈萨克斯坦电影、戏剧、音乐和艺术节庆的举办地。北京的哈萨克斯坦文化中心被视为推动哈萨克斯坦文化走向世界舞台的重要一步，也将成为国际文化合作战略的关键一环。

【编译：阿遥】