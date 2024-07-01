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    08:34, 01 七月份 2024 | GMT +6

    Golden Line航运公司提议在阿巴斯港建立哈萨克斯坦码头

    Golden Line航运公司提议在阿巴斯港建立哈萨克斯坦码头
    Фото: 总理官网

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府副总理赛热克·朱曼哈林周六会见了伊朗Golden Line航运公司创始人兼总裁阿里·阿克巴尔·埃赫萨尼，讨论双方在物流运输领域的合作。

    Golden Line是一家私营企业，主要从事货物运输和出口、集装箱装卸、仓储以及其他运输物流服务。该公司目前有意扩大服务范围，从哈萨克斯坦和中亚其他国家、俄罗斯和阿塞拜疆向波斯湾、印度洋、亚洲和非洲国家的港口出口和转运各种货物。

    在会见中，埃赫萨尼表示，伊朗里海港口（该公司的主要装卸设施和船舶均位于该港口）最近已与伊朗铁路网连接，这将为里海和波斯湾港口之间提供直接的铁路交通。他还表示愿意在阿巴斯港合作建设一个哈萨克斯坦码头。

    -我们在阿巴斯港拥有25公顷的集装箱场地，并愿意为哈萨克斯坦码头在港口合适位置再提供30公顷土地，并投资建设码头。我们可以组织货物直达里海港口。-埃赫萨尼说。

    会见结束时，朱曼哈林邀请Golden Line领导层参加将于7月下旬在阿克套举行的首届南北国际运输物流论坛，与哈萨克斯坦潜在合作伙伴面对面项目合作。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 里海 投资 政府 经济 伊朗 交通运输 跨里海国际运输路线/中间走廊
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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