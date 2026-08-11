哈萨克斯坦公路沿线服务设施加快提质升级

相关建设不仅着眼于提升现有设施的达标水平，也在不断完善面向驾驶员和乘客的新型服务基础设施。今年，相关部门计划在公路沿线新增一批加油站、餐饮场所和卫生设施。

与此同时，卫生设施的建设质量和使用便利性也受到越来越多的关注。

Фото: Көлік министрлігі

目前，公路沿线已安装170多座模块化卫生设施。此外，各大服务区和公交停靠站还设有900多处卫生设施，全天候免费向司机和乘客开放。

这些卫生设施按照权属分别由哈萨克斯坦公路服务有限责任公司、个体企业主和租赁经营者负责日常维护和运营。相关运营方每天持续开展维护工作，确保设施保持良好的卫生和技术状态。

除传统公路服务设施外，哈萨克斯坦也在加快完善电动汽车推广所需的配套基础设施。

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目前，国际和共和国级公路沿线已投入运营67座电动汽车充电站。在承包企业和地方执行机关的共同推动下，公路沿线充电设施网络正在逐步扩大。

随着电动汽车普及率不断提高，完善充电设施网络的重要性也日益凸显。沿线充电站陆续投入使用后，电动汽车的出行范围将不再局限于城市内部，也将为跨地区长途出行提供更加便利的条件。

吸引民间资本参与，是推动公路沿线服务体系现代化的重要方向之一。目前，哈萨克斯坦交通部正与企业界及地方执行机关密切合作，加快推进公路沿线新型服务设施建设，并对现有设施实施升级改造。

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值得一提的是，今年前7个月，国家级收费公路累计记录近4500万辆次车辆通行。其中，阿拉木图—库纳耶夫、奇姆肯特—乌兹别克斯坦边境和奇姆肯特—塔拉兹成为全国车流量最大的三条收费公路。