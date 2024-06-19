《头脑特工队 2》等三部迪士尼新片将推出哈萨克语官方配音

《头脑特工队2》是皮克斯动画工作室为华特迪士尼影业制作的动画电影，已经于6月12日在全球影院上映。

据哈萨克斯坦电视台报道，该片的哈萨克斯坦版于6月13日首映。迪士尼和皮克斯为该片的哈萨克语配音提供了专项资金。

动画公司的一位代表指出，配音和本地化历来是其内容制作不可或缺的一部分。

据了解，对迪士尼影片进行哈萨克语配音工作的质量要求非常高，配音演员们的声音应非常柔和，译制内容与配音需要确保其真实性。一切工作以“让观众以为电影原先就以哈萨克语拍摄”为最根本目的。

哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃指出，迪士尼公司每年会为其上映的影片推出30多个语种的配音，而哈萨克语便是其中之一。部长表示，这对推动哈萨克语的发展具有重要的意义。

阿依达·巴拉耶娃指出，通过这些深受儿童喜爱的影片中的角色，许多哈萨克语的词汇将会更加深刻的映入孩子们的思维，包括一些古老的、被年轻人遗忘的高级词汇。

- 让孩子们通过影片，从自己喜爱的角色口中学到新的词汇并在日常生活中加以使用，不是一个很好的方式吗？我们会支持这种举措，并将之作为范例推广。- 文化和信息部部长说。

根据迪士尼公司的要求，配音演员们的声音需要与原版电影中演员的声音如出一辙。

哈萨克斯坦著名戏剧和电影演员、流行歌星以及人气博主将使用哈萨克语为这些动画电影中的角色配音。

值得注意的是，国际哈萨克语协会将参与推广这家世界知名工作室的电影。

迪士尼公司从2011年开始推出其影片作品的官方哈萨克语配音。

今年秋季，哈萨克斯坦观众还将可以欣赏到哈萨克语版的《海洋奇缘2》和《狮子王：木法沙》。

值得一提的是，哈萨克语已成为了突厥语言中的第2位、索尼影视娱乐语种第7位、迪士尼语种中的第39位的可及语种之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】