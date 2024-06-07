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    13:45, 07 六月 2024 | GMT +6

    工建部副部长谈煤炭行业现状及未来展望：正在从中国吸引技术和资金

    工建部副部长谈煤炭行业现状及未来展望
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）于今天在阿斯塔纳举行的煤炭生产商论坛上，哈萨克斯坦工业和建设部副部长沃勒扎斯·萨帕尔别阔夫就我国煤炭储量和行业现状发表了看法。

    -目前，煤炭行业提供了全国电力生产的70%、焦化生产的100%，以及公用事业部门和居民大部分燃料需求。煤炭行业为约3.2万人提供了就业岗位。我国煤炭储量充足，总量达到336亿吨，按现有产能计算，可以持续生产300年。从产量上看，我们有望跻身世界前十产煤大国。-萨帕尔别阔夫指出。

    萨帕尔别阔夫同时表示，国内煤炭行业正面临着绿色能源转型、物流成本上升和价格波动等挑战。

    -受这些问题影响，国内产煤量正在减少。2023年，全国煤炭产量为1.13亿吨，比2022年减少了约100万吨。今年1月至4月的产量为3500万吨，比去年同期减少了270万吨。-他强调。

    为应对这些挑战，萨帕尔别阔夫强调需要借鉴欧洲和亚洲发达国家的先进经验，重视“洁净煤”技术的发展。

    -我们对煤化工的未来充满信心。这不仅能维持现有产量，还能增加产量，从而为制造业的发展做出贡献。在最近的访华期间，我们的煤炭生产商确认，可以从煤炭中提取高利润、投资回报快的化工产品。我们正在努力在当地企业与中国企业的合作框架内吸引资本和技术。-萨帕尔别阔夫表示。

    【编译：阿遥】

    标签:
    矿产 哈萨克斯坦与中国 经济 工业
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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