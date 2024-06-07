工建部副部长谈煤炭行业现状及未来展望：正在从中国吸引技术和资金

-我们对煤化工的未来充满信心。这不仅能维持现有产量，还能增加产量，从而为制造业的发展做出贡献。在最近的访华期间，我们的煤炭生产商确认，可以从煤炭中提取高利润、投资回报快的化工产品。我们正在努力在当地企业与中国企业的合作框架内吸引资本和技术。-萨帕尔别阔夫表示。