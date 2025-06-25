哈萨克斯坦航空公司启动撤离航班 从阿联酋和卡塔尔接回滞留旅客

据悉，由于中东地区部分空域尚未开放，目前往返航班仍须绕飞伊朗、以色列、伊拉克、约旦、叙利亚和黎巴嫩等六国领空。

阿斯塔纳航空公司已于6月25日起恢复迪拜—阿拉木图、迪拜—阿斯塔纳以及多哈—阿拉木图等航线。为协助滞留旅客顺利回国，航空公司还安排了额外的撤离航班。

SCAT航空也已开始执行从卡塔尔至哈萨克斯坦的航班。当天早上7:35（卡塔尔时间），SCAT航空执行了多哈—阿拉木图航班，共搭载213名乘客。此外，当天还将执行多哈—阿斯塔纳航班，预计于当地时间14:30起飞，机上载有290名乘客。

交通部还公布了后续撤离航班计划如下：

6月27日：多哈—阿斯塔纳

6月29日：多哈—阿拉木图

有关部门呼吁旅客密切关注航空公司官网与官方渠道发布的最新航班信息。

【编译：达娜】