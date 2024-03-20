劳工组织：强迫劳动每年产生2360亿美元非法收益

报告显示，在强迫劳动每年产生的非法总收益当中，欧洲和中亚的占比最高，达到840亿美元；其次是亚太地区（620亿美元）、美洲（520亿美元）、非洲（200亿美元）和阿拉伯国家（180亿美元）。

如果按强迫劳动的受害者人均计算，欧洲和中亚的非法收益仍然最高，其次分别是阿拉伯国家、美洲、非洲和亚太地区。

从强迫劳动的形式来看，强迫商业性剥削的受害者虽然只占到总数的27%，但其非法收益却超出总额的三分之二（73%）。这说明，在受害者人均产生的利润方面，强迫商业性剥削（超过2.7万美元）与其他形式的非国家强迫劳动剥削（3687美元）之间存在巨大差异。

在强迫商业性剥削之后，每年从强迫劳动中攫取利润最高的部门依次是工业（350亿美元）、服务业（208亿美元）、农业（50亿美元）和家政工作（26亿美元）。这些非法收益是本应进入劳动者口袋的工资，但剥削者通过胁迫性的做法将其掌握在自己手中。

数据显示，在2021年的任何一天当中，全球都有2760万人在从事强迫劳动，相当于每1000人当中就有3.5个受害者。而从2016年到2021年，从事强迫劳动的人数增加了270万。