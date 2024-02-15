阿斯塔纳航空公司首次IPO集资3.7亿美元

-阿斯塔纳航空公司在哈萨克斯坦证券交易所（KASE）、阿斯塔纳国际交易所（AIX）和伦敦证券交易所（LSE）进行首次公开募股（IPO）。本次IPO交易总金额约为3.7亿美元（以额外配售选择权全面行使为准）。由于哈萨克斯坦投资者、散户和机构，以及国际投资者的支持，提交的参与 IRO 的申请数量超过了报价。其中58%是本地投资者，42%是国际投资者。-阿斯塔纳航空公司说。

消息称，97.8%的投资者申请得到充分满足。

-这是公司历史上的一个重大事件。因为，我们正式成为了一家上市公司。IPO经过精心设计，旨在向哈萨克斯坦投资者提供大部分证券，并吸引国际市场的资本。由于机构和散户投资者的强劲需求，我们很高兴能够实现这一目标。由于兴趣如此之高，IPO申请数量超过此前的预测。-阿斯塔纳航空公司总裁兼首席执行官彼得•福斯特说。