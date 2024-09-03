核电公投：哈萨克斯坦将设立1万多个投票站

9月3日，在阿斯塔纳举行的新闻发布会上，哈萨克斯坦中央选举委员会副主席康斯坦丁·佩特洛夫就10月6日关于是否建设核电站问题的全民公投的准备情况进行了介绍。

根据他的说法，围绕核电公投开展的准备工作将持续35天。

目前，关于有投票权的公民的名单核对和区域划分等工作已经开展，根据计划将在9月12日知会各地公民其所分配的投票站点位置。

公投投票将于2024年10月6日早晨7：00时开始，并于当日晚间20：00时结束。

而公投结果将于10月7日予以宣布。

- 公投投票站总数将为10 327个。其中78个投票占将设置在哈萨克斯坦以外的63个国家。- 康斯坦丁·佩特洛夫说。

据其介绍，按照截至7月1日的统计，全国拥有投票权的公民总数为12 176 968人。

根据此前的报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9月2日签署了举行全国性公投的总统令。根据总统令，将于2024年10月6日举行主题为“您同意在哈萨克斯坦建设核电站吗？”的全民公投。

【编译：木合塔尔·木拉提】