空客公司将在哈萨克斯坦设立代表处

在发布会上，记者提问道，政府此前曾提出应在本国建立空客飞机的维修中心，而现有的“哈萨克斯坦航空工业公司”却因巨额负债陷入困境：工厂耗资超90亿坚戈建设，目前已有65名工程师离职，甚至连税款都难以缴纳。记者质疑，政府是否打算通过设立空客代表处来化解该公司问题，或是空客将作为投资方介入该公司？

对此，斯卡利亚尔回应称：

- 空客产品在哈萨克斯坦的采购规模不小，因此建立本地服务设施是必要的。将购买的外国飞机送至国外维修，这一做法并不合理。

他也坦言，目前国家持股的“哈萨克斯坦航空工业公司”确实面临严重的财务问题，相关责任人已被立案调查，案件由执法机关处理。

他强调，设立空客代表处是一个独立项目，与上述公司的运作并不直接关联。他指出，哈萨克斯坦已经有积极的合作经验，例如阿拉木图州的直升机维修厂运转良好。现阶段，工业和建设部正具体推进该项目，国防部也对此战略表示支持。斯卡利亚尔补充道：

- 我们的目标是让航空设备在本国完成维修，创造本地就业，形成本地技术能力，留住服务收入。这是我们明确的立场。

值得一提的是，斯卡利亚尔30日与空客欧洲区负责人若昂·佩利谢举行会面，双方就深化航空领域合作进行交流，并一致认为，有必要在哈萨克斯坦建立民用及公务航空器的维修和服务中心。

【编译：达娜】