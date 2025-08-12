气化工程持续推进 逾六成哈萨克斯坦居民已用上天然气

以阿拉木图州为例，恰伦乡全长64公里的天然气管道项目已竣工，为1200多户家庭、一所学校、一所医院、一所幼儿园及政府行政大楼接通了天然气。在塔什卡拉苏乡和巴哈尔克乡，施工正紧张进行，预计不久将有978户家庭及多处公共设施通气。

这些项目均按照《哈萨克斯坦气化总规划（2030）》实施，由哈萨克天然气国有公司（QazaqGaz）负责建设。目前，阿拉木图州超过120万居民（占全州人口77%）已用上天然气。全州373个居民点中，有157个实现了全面气化，其中包括五个城市。天然气管网总长度超过4200公里，年消费量达2亿立方米。

总体来看，全国气化率已达62.4%。换言之，全国2020万人口中，有约1260万人使用天然气。

统计数据显示，2024年全国新建天然气管道超过4000公里，实施气化项目93个。今年计划再完成77个项目，为超过30万居民供气。

值得一提的是，能源部于昨日发布消息称，国内炼油厂未来有望生产AI-100号汽油。

【编译：阿遥】