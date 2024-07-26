阿斯塔纳航空公司将于秋季开通新航线

（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳航空公司（Air Astana）近日宣布，将于今年秋季开通一条新航线，目前已开始售票。

自今年9月10日起，阿斯塔纳航空公司将于每周二和周五执飞奇姆肯特至吉达之间的直飞航线。这条新航线将由空客A320飞机执飞，航班号为KC 235。

根据航班时刻表，航班将于9:30从奇姆肯特起飞，并于13:05抵达吉达。返程航班号为KC 236，将于当地时间15:35从吉达起飞，并于23:00抵达奇姆肯特。

整个飞行时长约为5小时35分钟。

该航线经济舱往返票价最低为384 600坚戈，商务舱最低票价为864 309坚戈。

同时，阿斯塔纳航空公司还将继续执行阿拉木图至吉达的航班，该航班每周四和周日运营。

此外，为了应对阿斯塔纳机场夜间关闭的情况，阿斯塔纳航空公司将于8月8日起开通阿拉木图至卡拉干达之间的直飞航班。

该航班将于每周四、周五和周六运营，直至首都机场的维修工作结束。航班号为KC 311，根据安排，航班将于21:20从阿拉木图起飞，并于22:50抵达卡拉干达。返程航班号为KC 312，将于23:50从卡拉干达起飞，并于次日01:20抵达阿拉木图。飞行时长约为1小时30分钟。

阿拉木图至卡拉干达的航线经济舱往返票价最低为35 179坚戈，商务舱最低票价为104 529坚戈。

【编译：达娜】