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    15:48, 21 9月 2023 | GMT +6

    马斯克公司开始招募人脑芯片植入试验参与者

    Илон Маск
    Фото: Pixabay

    哈萨克国际通讯社讯综合外媒报道，当地时间19日，埃隆·马斯克旗下的人脑芯片植入公司Neuralink表示，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，开始进行人脑植入芯片的首次人体临床试验，目前正在招募参与者。

    据美国《福布斯》杂志网站报道，Neuralink公司致力于研发一种完全植入式的无线脑机接口，使瘫痪患者能够直接通过大脑控制设备。此前，Neuralink公司已经进行了动物试验，并于5月获得了美国食品药品监督管理局(FDA)批准，可在人体上开展临床研究。

    报道称，目前Neuralink公司正在招募“因患有颈部脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化(ALS)而导致四肢瘫痪”、年龄至少22岁、有“可靠的看护者”的受试人员参与试验。预计完成该试验大约需要6年时间。

    路透社报道称，据该公司员工表示，Neuralink公司此前希望获批10个参与者名额，但美国食品药品监督管理局(FDA)提出了对于安全问题的担忧。目前尚不清美国食品药品监督管理局(FDA)最终批准了多少名额。

    报道称，专家表示，即使脑机接口设备被证明可以安全地供人类使用，Neuralink公司仍需要十多年时间才能获得商业使用许可。

    据此前报道，近年来，马斯克为Neuralink公司公开制定了充满雄心的计划。2022年底马斯克曾表示，他对于公司研发的装置已经充满信心，甚至愿意将其植入自己孩子的大脑内。

    标签:
    国际 科技
    小 穆
    编译
    小 穆
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