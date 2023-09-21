马斯克公司开始招募人脑芯片植入试验参与者

据美国《福布斯》杂志网站报道，Neuralink公司致力于研发一种完全植入式的无线脑机接口，使瘫痪患者能够直接通过大脑控制设备。此前，Neuralink公司已经进行了动物试验，并于5月获得了美国食品药品监督管理局(FDA)批准，可在人体上开展临床研究。

报道称，目前Neuralink公司正在招募“因患有颈部脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化(ALS)而导致四肢瘫痪”、年龄至少22岁、有“可靠的看护者”的受试人员参与试验。预计完成该试验大约需要6年时间。

路透社报道称，据该公司员工表示，Neuralink公司此前希望获批10个参与者名额，但美国食品药品监督管理局(FDA)提出了对于安全问题的担忧。目前尚不清美国食品药品监督管理局(FDA)最终批准了多少名额。

报道称，专家表示，即使脑机接口设备被证明可以安全地供人类使用，Neuralink公司仍需要十多年时间才能获得商业使用许可。

据此前报道，近年来，马斯克为Neuralink公司公开制定了充满雄心的计划。2022年底马斯克曾表示，他对于公司研发的装置已经充满信心，甚至愿意将其植入自己孩子的大脑内。