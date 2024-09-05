哈萨克斯坦修订手工采矿许可证申请规定

据斜体字网报道，根据已公开文件所述，第一项修改涉及提交和审议手工采矿许可证申请的平台。这些申请将通过统一底土用户平台信息系统提交，而现在是通过电子政务网站提交。

申请及随附文件将在统一用户平台中登记，并分配一个唯一的注册号、登记日期和时间（小时、分钟）。现行规定只提及在收到文件的当天进行登记。

另外，在申请许可证时，申请人必须提供银行详细信息（个人身份识别码、银行识别代码、银行名称和收款人识别码）。现行规定则没有这样的要求，申请人只需要提交姓、名和父名、身份证件和个人身份识别码（IIN）。

同时，申请人还必须提供电话号码（传真），手机号码和电子邮件地址，现行规定是提供联系方式（没有具体说明是哪些）和居住地。

此外，修订后的文件规定，确定拒绝发放许可证的理由时，审核方将通过系统向申请人发出通知，说明初步决定的原因，以及听证会的时间和地点（方式）。此类通知将在公共服务期限结束后三个工作日内发出。根据听证会结果，审核部门正式确定是否发放许可证。

如确定拒绝发放许可证，审核部门将通过系统将拒绝理由发送给地区检察官办公室批准，检察官办公室将在收到之日起两个工作日内批复审核决定。如检察长办公室批准，审核部门将向申请人发送拒绝颁发许可证的理由。如检察长办公室不批准，审核部门将向申请人发送获准颁发许可证的通知。

该文件的公开讨论截止日期到9月10日。

【编译：木合塔尔·木拉提】