14:42, 05 9月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦修订手工采矿许可证申请规定
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦工业和建设部制定命令草案对现行的提交和审议手工采矿许可证申请规定进行了修订和补充。
据斜体字网报道，根据已公开文件所述，第一项修改涉及提交和审议手工采矿许可证申请的平台。这些申请将通过统一底土用户平台信息系统提交，而现在是通过电子政务网站提交。
申请及随附文件将在统一用户平台中登记，并分配一个唯一的注册号、登记日期和时间（小时、分钟）。现行规定只提及在收到文件的当天进行登记。
另外，在申请许可证时，申请人必须提供银行详细信息（个人身份识别码、银行识别代码、银行名称和收款人识别码）。现行规定则没有这样的要求，申请人只需要提交姓、名和父名、身份证件和个人身份识别码（IIN）。
同时，申请人还必须提供电话号码（传真），手机号码和电子邮件地址，现行规定是提供联系方式（没有具体说明是哪些）和居住地。
此外，修订后的文件规定，确定拒绝发放许可证的理由时，审核方将通过系统向申请人发出通知，说明初步决定的原因，以及听证会的时间和地点（方式）。此类通知将在公共服务期限结束后三个工作日内发出。根据听证会结果，审核部门正式确定是否发放许可证。
如确定拒绝发放许可证，审核部门将通过系统将拒绝理由发送给地区检察官办公室批准，检察官办公室将在收到之日起两个工作日内批复审核决定。如检察长办公室批准，审核部门将向申请人发送拒绝颁发许可证的理由。如检察长办公室不批准，审核部门将向申请人发送获准颁发许可证的通知。
该文件的公开讨论截止日期到9月10日。
【编译：木合塔尔·木拉提】