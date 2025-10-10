哈萨克斯坦员工可享三天带薪医疗检查假期

社会假期如何申请

医疗筛查旨在针对特定年龄群体进行疾病预防和早期诊断。据劳动和社会保障部国家劳动监察委员会首席专家肖尔潘·莫尔达别科娃介绍，2020年对医疗领域相关法律的修订明确规定，雇主有义务为员工提供医疗筛查假期，同时保留其工作岗位和平均工资水平。这三天假期可一次性使用，也可分摊在一年内使用，计入工龄且不影响工资。若雇主拒绝提供包括社会假期在内的劳动假期，将面临行政处罚，罚款金额根据企业类型从20至100个按月计算指数（最高约40万坚戈）不等。

医疗筛查需求由社区医生确定，医生会通过电话、1414热线、Damumed或109应用程序通知符合条件的居民。这些通知可作为申请三天假期的依据，员工需据此提交书面申请。若雇主拒绝提供社会假期，员工可向居住地劳动监察机构投诉。

Фото: Kazinform

可享受的筛查项目

医疗筛查通常针对30岁以上人群，涵盖心血管疾病（如高血压、缺血性心脏病）、糖尿病、青光眼及多种癌症（如乳腺癌、宫颈癌、结直肠癌）、乙型和丙型病毒性肝炎以及脑血管疾病等。预防性检查有助于早期发现重症疾病，降低残疾或死亡风险。

2025年前，癌症筛查仅限于参加强制医疗保险的公民。但在医疗服务规定修订后，癌症筛查被纳入免费医疗保障范围，所有哈萨克斯坦公民无论保险状态均可享受。

国家医疗卫生中心初级医疗负责人阿塞尔·哈森诺娃表示：

“目前，大多数筛查项目已纳入免费医疗保障。例如，针对心血管疾病和糖尿病的检查已全面覆盖。按总统指示，自2025年起，所有癌症筛查阶段均免费，确保服务的可及性和连续性。”

Фото: Kazinform

此外，三天社会假期不仅限于医疗筛查，还可用于孕期前10周的登记，即“早期登记”也可适用此假期。

确诊患者可走“绿色通道”

医生指出，尽管公众知晓度提高，但许多人对健康仍不够重视。例如，首都某诊所每天通知30名患者进行筛查，仅10人到场。

综合医疗医生詹萨娅·铁米尔别克指出：

“我们发现30名受检者中，约5至10人被确诊患有乳腺癌、结直肠癌、高血压或糖尿病。宫颈癌和乳腺癌的检出率约为10%。建议30岁以上人群每4年进行一次筛查，40岁以上每2年检查高血压和糖尿病，50岁以上开始结直肠癌筛查。”

她还表示，近年重症疾病患者呈年轻化趋势，30至40岁患者显著增加，主动筛查者却寥寥无几。

Фото: Kazinform

为确保确诊患者得到及时治疗，医疗机构为筛查发现的患者开通“绿色通道”。

医疗卫生初级援助中心首席专家劳拉·科扎格利迪耶娃解释：

“确诊患者可直接转诊至肿瘤专家，享受专门检查流程，避免延误治疗。相关指导和法规已明确规定，确保患者不被忽视。”

值得一提的是，国家为癌症筛查拨款5.53亿坚戈，惠及超8万名公民。目前，全国接受筛查的公民已达400万人，显示出预防性医疗的广泛覆盖。

【编译：木合塔尔·木拉提】