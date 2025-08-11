哈萨克斯坦公民可申领失业金 最长可发放6个月

—国家社会保险基金为暂时失业的公民提供失业金。要获得这笔补助，必须已参加强制社会保险体系，并在官方登记为失业人员。失业金的目的，是在求职期间为失业者提供生活保障，与失业原因无关。-她说。

据介绍，失业金金额因人而异，需要根据个人情况单独计算。

—具体数额取决于申请人在过去两年的收入水平以及参加国家社会保险体系的年限。发放期限为1至6个月。-她补充道。

申请人可通过 enbek.kz 和 egov.kz 网站、就业中心、二级银行的移动应用程序，或在公共服务中心完成失业登记并提出申领。需注意的是，申请必须在失业登记后的12个月内提交。失业人员还可通过 enbek.kz、二级银行移动应用或公共服务中心查询社会保险缴费记录。

值得一提的是，2025年上半年，共有267,200名公民通过Skills Enbek职业培训平台在线课程获得证书，其中约45,200名为失业人员。

【编译：阿遥】