哈萨克斯坦公民如何申领国际驾照？警方权威发布

国际驾照是一种在国外驾驶机动车时所需的证明文件，其效力依据1968年11月8日签署的《维也纳公路交通公约》，目前该公约已获得全球180多个国家的承认。

阿拉木图市警察局行政警务处审核中心主任阿伊丁·梅尔克姆巴耶夫表示，根据《哈萨克斯坦共和国内务机关法》第6条规定，包括国际驾照在内的所有驾驶证件，均由内务机关负责签发，属于其专属职权范围。

警方指出，目前哈萨克斯坦不签发国际驾照。市民若通过可疑网站或私人公司办理此类证件，所获得的文件不具任何法律效力。需要明确的是，国际驾照不能替代本国驾照，其本质上只是本国驾照的官方翻译件。

在以下情形中，可能会被要求出示国际驾照：

• 在国外租用车辆时；

• 驾驶私家车跨境通行时；

• 在海外接受道路检查时；

• 办理海外车险时。

值得注意的是，申领国际驾照不需要参加任何考试或培训。

阿拉木图市警察局呼吁市民提高警惕，切勿轻信非官方中介，以免上当受骗。如有疑问，可前往所在地内务机关进行咨询，以获取权威信息。

【编译：阿遥】