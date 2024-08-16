11:34, 16 八月份 2024 | GMT +6
公民联盟主席：哈国铀产量全球第一，为何不能发展核电站？
（哈萨克国际通讯社讯）今天，阿拉木图总体规划研究所大楼举行了一场关于核电站建设的公开讨论会。阿拉木图市社会各界理事会成员、专家学者和市民代表参加了此次会议。会上相关专家介绍了哈萨克斯坦核能发展规划的最新进展。
-哈萨克斯坦公民联盟包括约7,000个非政府组织。我们几年前就提出了建设核电站的议题，因为核电是一项绿色技术，世界上许多发达国家都在使用这项技术。美国拥有全球最多的核电站，共有96座反应堆。法国也是世界核能利用的领先国家之一。我们常说，哈萨克斯坦的土地面积相当于五个法国，但法国拥有56座核反应堆，而我们哈萨克斯坦，作为全球铀产量第一的国家，为何不能发展核电站？因此，我们的成员正在全国范围内展开公开讨论。-哈萨克斯坦公民联盟主席巴努·努尔哈吉兹耶娃指出。
哈萨克国立大学物理系理论和原子物理学教研室主任梅迪吾·阿比舍夫也在会上发言，表达了他对核电站安全性的看法。
-我认为今天的公开讨论非常重要，因为公众有权了解为什么我们的国家需要建设核电站。目前社会上对于核电站的疑虑主要源于对核辐射的恐惧，很多人误以为核电站“可能会爆炸”。但我们应该相信科研人员和政府会充分考虑所有风险，并就这些问题做出妥善的决定。正在考虑中的反应堆属于+3代反应堆，这种反应堆的故障风险极低。-他说。
【编译：阿遥】