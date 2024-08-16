公民联盟主席：哈国铀产量全球第一，为何不能发展核电站？

-哈萨克斯坦公民联盟包括约7,000个非政府组织。我们几年前就提出了建设核电站的议题，因为核电是一项绿色技术，世界上许多发达国家都在使用这项技术。美国拥有全球最多的核电站，共有96座反应堆。法国也是世界核能利用的领先国家之一。我们常说，哈萨克斯坦的土地面积相当于五个法国，但法国拥有56座核反应堆，而我们哈萨克斯坦，作为全球铀产量第一的国家，为何不能发展核电站？因此，我们的成员正在全国范围内展开公开讨论。-哈萨克斯坦公民联盟主席巴努·努尔哈吉兹耶娃指出。