阿拉木图公布新体育场概念图

阿拉木图市发展中心日前公布了这座即将在该市建成的体育场内外部效果图，并通过视频展示了这座未来城市主要体育场馆的面貌。

去年，哈萨克斯坦南都阿拉木图将建设新体育场的消息正式公布。起初，阿拉木图市政府计划建设一座可容纳3.5万人的体育场。但随后采纳了市民和社会各界的建议，将体育场容量扩大至4.5万个座位。

该体育场将建于库尔扎和塔尔哈尔公路之间，项目用地总面积约32公顷。建成后，体育场将符合欧足联第四级别标准，可用于举办国际级足球比赛和大型体育活动。

根据项目规划，除主足球场外，还将建设训练场、供运动员和球队使用的现代化基础设施、球迷专区、安全系统以及周边区域的综合景观提升工程。此外，还将建设一个可停放1000多辆汽车的停车场。

此外，未来几年内，体育场附近可能还会启用一座地铁站。该站将成为从“丝绸之路”站通往阿拉木图机场的第二条地铁线路的一部分。

哈萨克斯坦旅游和体育部此前宣布，全国农村地区体育基础设施覆盖率已达到62.1%。为进一步提升全民健身水平，哈萨克斯坦正持续推进体育场馆建设和体育基础设施完善工作。