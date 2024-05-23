铁路客运股份公司拓展“女性专用车厢”服务 以满足旅客需求

（哈萨克国际通讯社讯）铁路客运股份公司董事会主席贾尼别克·泰詹诺夫今天表示，国家铁路公司推出的“女性专用车厢”项目受到广泛好评，需求不断增加，因此决定增加其数量。

-我们就“女性专用车厢”项目进一步发展的问题进行社会问卷调查，有超过600名受访者参与。根据调查结果，我们决定在另外三个铁路线路推出女性专用车厢。-他在国家铁路公司举行的新闻发布会上表示。

他表示，新的“女性专用车厢”列车将覆盖阿斯塔纳至塞梅、阿克托别至阿拉木图以及阿拉木图至奇姆肯特的线路。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

-2024年第一季度，有超过7万名乘客使用了“女性专用车厢”服务，较2023年同期增长了两倍。此外，七岁以下的男孩也可以乘坐女性专用车厢。-泰詹诺夫指出。

截至目前，哈萨克斯坦国家铁路公司共有8趟列车设置有“女性专用车厢”。

这些列车分别是：

№77/78 阿拉木图至曼格斯套 №351/352阿拉木图至乌斯卡曼 №37/38 曼格斯套至塞梅 №47/48 阿斯塔纳至阿特劳 №45/46 巴甫洛达尔至突厥斯坦 №3/4 阿斯塔纳至阿拉木图 №33/34 阿拉木图至阿克托别 №71/72 阿斯塔纳至奇姆肯特

“女性专用车厢”即仅允许女性乘客乘坐和使用的车厢。所有的车厢基础配置和服务标准并无差异，票价也为统一标准，区别仅在于，车站售票窗口和网上售票平台（bilet.railways.kz）出售的车票中，女性专用车厢的车票标有«ЖН»字样。

负责为这一节车厢乘客提供服务的乘务员也将为女性，且均为具有长期工作经验的人员。

根据国家铁路公司的规定，旅客在购买车票时，可以根据需要选择是乘坐普通车厢，还是乘坐女性专用车厢。

【编译：阿遥】