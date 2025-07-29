哈萨克斯坦工业领域新增75种新职业 每年超1.3万名青年实现稳定就业

沙尔汉指出，相关行业目前对技术人才的总需求约为4万人。新兴职业包括：在冶金与矿业领域的智能系统开发工程师、机器人矿山设备操作员；在机械制造领域的虚拟建模专家；在建筑领域的“大数据”分析师与“智能家居”设计师等。此外，随着业务流程自动化的推进，已有超过40项传统职业发生转型升级。

据介绍，2025年，哈萨克斯坦将在190个工业投资项目实施过程中，预计在机械制造领域新增8项职业类别，如3D打印与焊接工程师、机器人喷涂系统操作员等。这标志着人工劳动正逐步被自动化技术替代，也正在重塑社会对“技术工种”的传统认知。

为增强技能培训与产业对接效率，政府正大力推动职业标准体系建设。2025年，工业和建筑部计划在其所管辖的8个行业中，开发与更新88项职业标准，涵盖544个职业门类。标准的制定将推动教育体系与实际用人需求深度对接，提高技术工人和青年人才在劳动市场上的匹配度与竞争力。

副部长强调，作为适应产业需求的关键机制，双元制教育体系的推广正在持续推进。目前全国共有284所职业院校开设了双元制教育项目，其中164所覆盖加工制造领域，约有700家企业深度参与职业培训，开展联合课程开发、实习安置和就业指导。

在此基础上，政府已与企业签署合作协议与备忘录，落实30余项实践型教育项目，形成了产教融合的良性机制。得益于此项制度安排，哈萨克斯坦每年平均为超过1.3万名青年人才提供稳定就业岗位，并定期组织面向中学生的职业启蒙活动。2024年，已有2000余名学生在企业完成实习。

此外，政府正在推动国际合作，引入先进教育理念与技术，进一步提升职业培训体系的质量与国际化水平，全面服务国家工业现代化战略与人力资源可持续发展。

【编译：达娜】