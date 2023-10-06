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    20:48, 06 10月 2023 | GMT +6

    工业和建设部三位副部长获任

    任免
    Фото:inform.kz

    哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦政府的决定，工业和建设部三位副部长获任。

    Қарағойшин
    Фото: Фото: primeminister.kz

    提穆尔·吉延拜吾勒·卡拉阔依幸被委任为工业和建设部副部长。

    提穆尔·卡拉阔依幸于1961年出生在西哈州，毕业于阿拉木图建筑学院。他的职业生涯始于1978年，曾在乌拉尔市担任副市长，并于2023年4月至8月期间担任工业和基础设施发展部建筑和住房公共服务委员会主席。从2023年8月起，他出任工业和基础设施发展部副部长一职。

     

    Бейісбеков
    Фото: Фото: primeminister.kz

    阿扎玛特·沃穆尔吾扎克吾勒·贝斯别科夫也被委任为工业和建设部副部长。

    阿扎玛特·贝斯别科夫于1985年出生在卡拉干达市，毕业于卡拉干达国立大学，系总统青年人才筹备成员。他在不同年份曾在工业和新技术部、总理办公室、总统办公厅以及国家安全委员会等机构工作。从2022年至2023年，他担任劳动和社会保障部办公室主任，并于2023年2月起出任工业和基础设施发展部副部长一职。

     

    Шархан
    Фото: Фото: primeminister.kz

    依兰·沙尔汗吾勒·沙尔汗被提名为哈萨克斯坦工业和建设部副部长。

    依兰·沙尔汗于1987年出生在阿克托别州，毕业于欧亚国立大学和哈萨克斯坦经济、金融和国际贸易大学。在多年的职业生涯中，他曾在不同国家机构担任不同级别的领导职务，并于2021年9月起担任工业和基础设施发展部固体矿产资源司司长。

    【编译：阿遥】

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    任免
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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