哈韩工业合作：从汽车到家用电器

根据2023年的统计，在哈萨克斯坦的贸易伙伴国家当中，韩国排名第四，仅次于中国、俄罗斯和意大利。

在哈萨克斯坦商品出口方向上，韩国排名第六，在进口方向上则排名第五。

两国之间各行业的合作都在蓬勃发展，其中汽车工业领域的合作是双方最为重视和发展最快的一个方向。

Фото: kia.ru

现代汽车公司与阿斯塔纳汽车公司之间的大型合作项目，被普遍视为哈萨克斯坦汽车工业发展的全新战略形式。 此外，除了现代品牌外，哈萨克斯坦还能够自行生产韩国起亚汽车。

工业和建设部的信息称：

- 到2024年底，计划在阿拉木图启动2个汽车零部件生产项目，主要生产汽车座椅和电子视听设备。 2025年，计划实施另一个项目，即投资建设可生产粮食运输设备和卡车的生产车间。

Фото: pixabay.com

同时，在韩国企业的技术合作下，哈萨克斯坦将在巴甫洛达尔州的埃基巴斯图兹启动一个铁合金生产项目。

在医疗领域，三星麦迪逊（Samsung Medison）公司计划在阿拉木图开设一家生产超声波医疗设备的工厂，该项目将在2024年底投产。

与韩国斗山公司就燃气轮机和蒸汽轮机的生产，以及为哈萨克斯坦公司建立培训中心等问题进行谈判仍在进行当中，双方都对相关项目表达了浓厚的刑期。这将为电力工程行业的有效发展注入新的动力。

韩国OFE公司正在考虑在阿拉木图“阿拉套”经济特区建立一家生产电梯的工厂的可能性。而韩国三星公司也有计划在哈萨克斯坦生产洗衣机和电视等家用电器。

央行的数据显示，2005年至2023年期间，韩国投资者对哈萨克斯坦的直接外国投资总额达到96亿美元。其中，2023年为12亿美元，2022年为15亿美元。

根据此前报道，应国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，韩国总统尹锡悦将于6月11~13日对哈萨克斯坦进行国事访问。

【编译：木合塔尔·木拉提】