“工作找人”：数字就业服务年底前将覆盖全国

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正在扩大人工智能技术在就业和社会保障领域的应用，通过主动匹配岗位、自动审核社会救助申请以及智能办理公共服务等方式，提高就业服务和社会保障体系的效率。

劳动和社会保障部部长阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫在政府会议上表示，哈萨克斯坦正在推广“数字就业服务”，推动就业服务从传统的个人主动求职向主动提供就业机会转变。

新模式的核心原则是“不是人找工作，而是工作找人”。系统将根据用人单位需求，自动识别有就业需求的居民，并通过eGov、Enbek.kz移动应用或1414短信向其推送相关信息。

人工智能将结合求职者个人情况，为其匹配所在地区、其他地区乃至国外的适合岗位，同时提供职业培训、再培训和搬迁就业等选择，并持续提供服务直至实现稳定就业。

今年7月，该服务率先在巴甫洛达尔州投入运行，共发送3.9万条就业短信通知，同期当地有962人实现就业。按照计划，今年9月将在曼格斯套州推广，并于年底前覆盖全国20个地区。类似服务还将通过Aitu移动应用提供。

除就业领域外，人工智能目前已应用于多项社会保障服务。

在发放定向社会救助时，AI可分析申请人的住房和生活条件照片、视频等资料，并对其是否符合救助条件形成建议，以协助地方委员会开展审核工作，减少人为主观因素对判断的影响。

在残障等级认定过程中，AI则通过分析病史、诊断等医疗数据，作为医疗社会鉴定过程中的独立辅助环节形成决定草案，以推动不同地区采用更加统一的评估标准。

部分公共服务还开始实行自动办理。系统能够自动识别符合条件的领取人、核验相关信息并完成补助发放，减少不必要的审批环节。部分服务的办理时间已由过去的两天缩短至10分钟。

目前，相关系统已经处理9.9万份定向社会救助申请和15.1万份残障认定申请。今年7月以来，已有1.2万笔补助通过自动化方式完成核定。

人工智能的应用范围还将进一步扩大。今年第三季度，计划将AI用于就业促进措施的推荐以及职业劳动能力损失程度认定。第四季度，将开发用于识别扫描版劳动手册、为年龄养老金发放提供建议，以及分析企业安全生产和劳动条件风险的数字模型。

按照政府计划，上述措施将进一步推动就业和社会保障服务从传统的“申请—审核—办理”模式向更加主动、自动化和个性化的数字服务模式转变。