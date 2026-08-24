哈萨克斯坦科技工作者培育出春大麦新品种“巴特尔汗”

这一新品种充分考虑了哈萨克斯坦农业生产所面临的气候和土壤条件进行培育。“巴特尔汗”具有高产稳产、籽粒较大、抗倒伏、抗多种病害，以及耐旱和耐土壤盐碱化等特点。

“巴特尔汗”属于春性品种，全生育期为75至85天，具有千粒重较高、穗粒数较多等特点。

在抗病性方面，“巴特尔汗”对散黑穗病和坚黑穗病具有较强抗性，对镰刀菌根腐病的易感性较低。

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该品种的一项重要生物学特征，是“分蘖—拔节”阶段至少持续20天。相对较长的这一生育阶段，有利于植株形成充足的营养体，并为培育籽粒饱满、产量较高的麦穗创造良好条件。

“巴特尔汗”是从58/83-77 × 2/07-4K杂交群体中，通过单株选择法培育获得的。

该品种由哈萨克斯坦水稻种植科学研究所和植物生物学与生物技术研究所联合开展科研攻关培育而成。

值得一提的是，当前的农业收获工作显示，哈萨克斯坦农业部门正逐步转向更加注重生产效率的增长模式，农业产量的增加越来越多地依靠提高生产效率和单位面积产量，而不是单纯扩大播种面积。