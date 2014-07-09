俄将在中国建卫星导航基站 对抗美国GPS

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息，俄罗斯军工综合体网站8日报道称，俄罗斯"格洛纳斯"公司副总裁叶夫根尼•别良科7日表示，俄中将在多个卫星导航试点项目上进行合作，首个项目就是在中国的一处机场部署LKKS-A-2000监控矫正基站。第二个项目即在中国的一条通航河流流域安装监控矫正站。

俄"格洛纳斯"公司副总裁别良科表示，目前和美国GPS相比，俄中两国的卫星导航系统市场占有率较低，两国合作可以与GPS展开竞争。目前两国系统各有所长，具有互补性。"北斗"系统偏重于低纬度地区，而"格洛纳斯"系统则偏重于包括南北两极在内的高纬度地区。用户在同时接收两个系统信号情况下，将获得更高精度、更高可靠性的导航服务。另外，从经济角度看，俄中合作发展卫星导航系统将带来巨大的商业利益。 一名中国卫星导航专家8日告诉《环球时报》记者，卫星导航系统正常运行，不仅得由总部运行控制中心直接指挥和调控，还需要分布在全球的地面站作为重要补充。后者负责对当地的卫星导航信号的质量、精度等重要参数随时进行监测和校正。 该专家强调，在世界各地设立地面站是提供全球导航服务必不可少的一步。虽然美国已经能通过多颗高轨道卫星对太空卫星进行监测，但它只能监测卫星情况运行情况，却无法实际掌握卫星信号的情况。目前中国北斗系统主要对亚太地区提供导航服务，未来提供全球化服务时，也需要建立海外地面站。而这次与俄罗斯合作，在对方境内互建地面站就是迈出的重要一步。