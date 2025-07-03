11:13, 03 七月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦手游《Grand Mobile》获75万美元投资，估值达7500万美元
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦本土移动游戏项目《Grand Mobile》成功获得来自Astana Hub Venture风险投资基金的75万美元融资。根据交易条款，此轮融资对公司整体估值为7500万美元。
《Grand Mobile》是一款由Grand Games工作室于2022年底推出的开放世界类移动在线游戏。自上线以来，该游戏累计下载量已超过6000万次，月活跃用户超过500万人。2024年，游戏营收达到1790万美元。该项目由乌斯卡曼的27岁青年罗曼·利涅伊采夫创立，他曾入选《福布斯》“30位30岁以下精英”榜单。
利涅伊采夫表示，此轮融资早在数月前已完成，但其团队更将其视为一项战略举措，而非迫切的资金需求。
据悉，《Grand Mobile》将利用本轮资金进一步开发核心产品，扩充开发及运营团队，并计划在独联体以外市场开展大型营销活动。公司未来的发展重点将聚焦于开拓东南亚、东欧、中东和北非等新兴市场，全面增强其在国际游戏市场的影响力。
资料显示，2024年《Grand Mobile》约90%的收入来自海外市场，哈萨克斯坦本土玩家仅占总用户的15%。游戏设定高度自由，玩家可以创建虚拟角色，从事多种职业发展路径，实现在线“创收”，深受全球年轻用户喜爱。
【编译：达娜】