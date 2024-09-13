参议院批准《简化海关走廊协议》 促进突厥国家之间贸易便利化

参议员别克波勒·沃仁巴萨若夫表示，本协议引入了“简化海关走廊”和“贸易经营者”等新概念，旨在提升区域内的贸易便利化程度。

据了解，简化海关走廊是一种电子系统，用于在各国之间交换货物贸易运输的初步信息。而“贸易经营者”则是指能够提供关于简化走廊内货物和车辆可靠信息的代表。

沃仁巴萨若夫进一步解释道，简化海关走廊为贸易经营者提供了诸多优势，例如加快外贸业务流程并降低成本。协议实施后，将专门设立独立车道来简化海关手续，确保快速通关。

参议员努尔兰·别肯诺夫在会上指出，2024年前8个月，哈萨克斯坦与突厥国家组织成员国的贸易总额已达到104亿美元。通过该协议的签署，海关监管的速度将得到大幅提升，这对于促进国际贸易具有积极影响。协议的核心目标是通过减少所需的文件数量和采用风险管理系统来将检查的形式降至最低，从而加速货物和运输工具的海关手续。

【编译：阿遥】